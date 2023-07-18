Лукашенко призвал быстрее строить белорусские порты в России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко потребовал как можно быстрее начать строить белорусские порты в России. Они необходимы для перевалки белорусских грузов, прежде всего калийных удобрений. Об этом президент заявил на совещании по вопросам экспорта, сообщает «МИР 24».

«Обстановка и внешнеполитическая конъюнктура сегодня развиваются крайне динамично. Но, надо отдать должное, белорусская экономика продолжает работать и находить новые возможности в этих непростых условиях. Мы должны оперативно реагировать на все вызовы и гарантированно обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям. Ключевой момент – скорость принятия решений», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Привычные прибалтийские порты оказались для страны закрыты. В рамках договоренностей на высшем уровне Беларусь создает свою инфраструктуру в Ленинградской области. Среди вариантов также Мурманск и Северо-Западный регион России.