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Лукашенко призвал быстрее строить белорусские порты в России

18.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал быстрее строить белорусские порты в России
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко потребовал как можно быстрее начать строить белорусские порты в России. Они необходимы для перевалки белорусских грузов, прежде всего калийных удобрений. Об этом президент заявил на совещании по вопросам экспорта, сообщает «МИР 24».

«Обстановка и внешнеполитическая конъюнктура сегодня развиваются крайне динамично. Но, надо отдать должное, белорусская экономика продолжает работать и находить новые возможности в этих непростых условиях. Мы должны оперативно реагировать на все вызовы и гарантированно обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям. Ключевой момент – скорость принятия решений», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Привычные прибалтийские порты оказались для страны закрыты. В рамках договоренностей на высшем уровне Беларусь создает свою инфраструктуру в Ленинградской области. Среди вариантов также Мурманск и Северо-Западный регион России.

Президент требует окончательно определиться, какие условия наиболее приемлемы: строительство терминала, порта или модернизация существующих морских ворот.



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Инфраструктура необходима для поддержки экспортного потенциала белорусской экономики.
 
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