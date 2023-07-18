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Лукашенко призвал быстрее строить белорусские порты в России
18.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко потребовал как можно быстрее начать строить белорусские порты в России. Они необходимы для перевалки белорусских грузов, прежде всего калийных удобрений. Об этом президент заявил на совещании по вопросам экспорта, сообщает «МИР 24».
Привычные прибалтийские порты оказались для страны закрыты. В рамках договоренностей на высшем уровне Беларусь создает свою инфраструктуру в Ленинградской области. Среди вариантов также Мурманск и Северо-Западный регион России.
Президент требует окончательно определиться,
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Инфраструктура необходима для поддержки экспортного потенциала белорусской экономики.
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