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Белорусский экспорт через российские порты вырос за год в четыре раза

19.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский экспорт через российские порты вырос за год в четыре раза
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Беларусь в этом году рассчитывает экспортировать восемь миллионов тонн калийных удобрений. Такую цифру озвучили на совещании у президента, сообщает «МИР 24».

Прибалтийские порты для белорусских грузов закрыты и страна переориентировала перевалку через российские. И объемы экспорта, прежде всего калийных удобрений и нефтепродуктов удалось восстановить, заявили в правительстве. Беларусь создает и собственную портовую инфраструктуру в Ленинградской области. Александр Лукашенко требует ускориться и найти наиболее приемлемые условия.

«Мне докладывали и об альтернативных вариантах сотрудничества в Северо-Западном регионе России. Это должно быть главным вопросом. Необходимо окончательно определиться строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий. И немедленно начать работу. Насколько я знаю, под Ленинградом мы строим и модернизируем. Под Мурманском пока телепаемся», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Логистика поставок в дружественные страны, в том числе Индию и Китай, из-за увеличенного расстояния подорожала больше чем в два раза, рассказал первый вице-премьер Николай Снопков. Поэтому сейчас основная задача правительства – минимизировать эти затраты.

«У нас есть товар, востребованный в мире. Мы будем везти его туда, где будем видеть минимальную стоимость. Вариации могут быть. Есть стабильные точки отгрузки, где мы понимаем объемы и стоимость, и изменяющиеся точки, которые конкурируют друг с другом за то, чтобы получить товар у нас. Вот на этом мы будем играть, чтобы получить минимальную цену перевалки», – сказал первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков.

Беларусь в этом году перевезла через российские порты в четыре раза больше грузов, чем в прошлом.



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В этом году республика планирует поставить на внешние рынки восемь миллионов тонн калийных удобрений.
 
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