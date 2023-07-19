Белорусский экспорт через российские порты вырос за год в четыре раза

«Мне докладывали и об альтернативных вариантах сотрудничества в Северо-Западном регионе России. Это должно быть главным вопросом. Необходимо окончательно определиться строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий. И немедленно начать работу. Насколько я знаю, под Ленинградом мы строим и модернизируем. Под Мурманском пока телепаемся», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Логистика поставок в дружественные страны, в том числе Индию и Китай, из-за увеличенного расстояния подорожала больше чем в два раза, рассказал первый вице-премьер Николай Снопков. Поэтому сейчас основная задача правительства – минимизировать эти затраты.

«У нас есть товар, востребованный в мире. Мы будем везти его туда, где будем видеть минимальную стоимость. Вариации могут быть. Есть стабильные точки отгрузки, где мы понимаем объемы и стоимость, и изменяющиеся точки, которые конкурируют друг с другом за то, чтобы получить товар у нас. Вот на этом мы будем играть, чтобы получить минимальную цену перевалки», – сказал первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков.