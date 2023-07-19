|
Белорусский экспорт через российские порты вырос за год в четыре раза
19.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь в этом году рассчитывает экспортировать восемь миллионов тонн калийных удобрений. Такую цифру озвучили на совещании у президента, сообщает «МИР 24».
«Мне докладывали и об альтернативных вариантах сотрудничества в Северо-Западном регионе России. Это должно быть главным вопросом. Необходимо окончательно определиться строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий. И немедленно начать работу. Насколько я знаю, под Ленинградом мы строим и модернизируем. Под Мурманском пока телепаемся», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Логистика поставок в дружественные страны, в том числе Индию и Китай, из-за увеличенного расстояния подорожала больше чем в два раза, рассказал первый вице-премьер Николай Снопков. Поэтому сейчас основная задача правительства – минимизировать эти затраты.
Беларусь в этом году перевезла через российские порты
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году республика планирует поставить на внешние рынки восемь миллионов тонн калийных удобрений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)