О чем пишут мировые СМИ: рекордная жара в Риме и наводнение в Тадж-Махале

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Риме побит абсолютный температурный рекорд. Столбики термометров в итальянской столице поднялись до 41,8 градуса Цельсия – выше, чем когда-либо за всю историю наблюдений, сообщает The Telegraph . Предыдущий рекорд в 40,7 градуса был установлен всего год назад, в июне 2022-го. Почти во всех крупных городах Италии 18 июля объявили «красный» уровень опасности в связи с жарой. Это значит, что жара так сильна, что представляет опасность для всего населения, а не только для уязвимых групп. На севере Италии также зарегистрировали абсолютный рекорд – 45 градусов Цельсия.

Паводковые воды в Индии достигли Тадж-Махала. Поднявшаяся река Ямуна достигла внешних стен памятника, сообщает CNN . Археологическая служба Индии заявила, что в данный момент угроза для Тадж-Махала отсутствует. Но в будущем подтопление памятника может стать частым явлением. Неделей раньше власти объявили, что уровень воды в Ямуне (приток Ганга) достиг самого высокого уровня за всю историю. Наводнения в северных регионах страны привели к десяткам жертв. Синоптики предупредили, что эти территории остаются в зоне высокого риска из-за продолжающихся проливных дождей.

В Алматы посадят 160 тысяч новых деревьев. Вместо одного аварийного высаживают сразу 10 новых растений, сообщает «Казахстанская правда» . По итогам проверки в городе выявили более 84 тысяч аварийных деревьев. Пять тысяч из них уже вырубили. В 2023 году планируется ликвидировать 16 925 деревьев, но их заменят новые зеленые насаждения. В настоящее время для вырубки аварийных растений в Алматы задействовано 35 единиц техники и более 180 человек.

В Кыргызстане закупили 10 гемодиализных препаратов с системами водоочистки и набором расходных материалов. Средства были выделены за счет средств фонда президента, сообщает 24.kg . Четыре аппарата разместили в Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы. Еще четыре установят в Национальном центре охраны материнства и детства в отделении гемодиализа, а еще два – в Центре общеврачебной практики Джумгальского района Нарынской области.