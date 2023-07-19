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О чем пишут мировые СМИ: рекордная жара в Риме и наводнение в Тадж-Махале

19.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Риме побит абсолютный температурный рекорд. Столбики термометров в итальянской столице поднялись до 41,8 градуса Цельсия – выше, чем когда-либо за всю историю наблюдений, сообщает The Telegraph. Предыдущий рекорд в 40,7 градуса был установлен всего год назад, в июне 2022-го. Почти во всех крупных городах Италии 18 июля объявили «красный» уровень опасности в связи с жарой. Это значит, что жара так сильна, что представляет опасность для всего населения, а не только для уязвимых групп. На севере Италии также зарегистрировали абсолютный рекорд – 45 градусов Цельсия.

Паводковые воды в Индии достигли Тадж-Махала. Поднявшаяся река Ямуна достигла внешних стен памятника, сообщает CNN. Археологическая служба Индии заявила, что в данный момент угроза для Тадж-Махала отсутствует. Но в будущем подтопление памятника может стать частым явлением. Неделей раньше власти объявили, что уровень воды в Ямуне (приток Ганга) достиг самого высокого уровня за всю историю. Наводнения в северных регионах страны привели к десяткам жертв. Синоптики предупредили, что эти территории остаются в зоне высокого риска из-за продолжающихся проливных дождей.

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В столице Италии побит абсолютный температурный рекорд. Наводнение в Индии достигло стен Тадж-Махала.
 
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