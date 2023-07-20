Прямой регулярный авиарейс связал Псков и Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из российского Пскова до Минска запустили прямой авиарейс. Теперь расстояние в 500 километров можно преодолеть за час. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич встретила первый самолет на этом маршруте.

Первый рейс из Псковского аэропорта «Княгиня Ольга» в Минске встречали по традиции водным салютом – это когда самолет после приземления проезжает под водной аркой, а пассажиров – хлебом с солью. Рейсы из Пскова в Минск и обратно будут выполнять дважды в неделю: в среду и в субботу. Лайнер рассчитан на сто десять пассажиров. Стоимость билетов зависит от дат. Цена стартует от 112 белорусских рублей, это три тысячи триста восемьдесят пять российских.

«Это субсидируемый рейс, он субсидируется со стороны Псковской области. И безусловно каждый для себя находит цели времяпрепровождения. Для кого-то это туризм. Туризм в России, как вы знаете, очень хорошо развивается. Кто-то ездит по бизнесу», – сказала пресс-секретарь российской авиакомпании Ольга Ваврищук.

«И жители Псковской области, и туроператоры Псковской области очень ждали этот рейс. Конечно, это увеличит предложения для жителей Псковской области. И мы будем рады принять туристов из Республики Беларусь», – отметила заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова.

Перелет Псков-Минск и обратно выполняет российская авиакомпания. Это их третье направление в Беларусь. Уже летают прямые регулярные рейсы из Перми и Нижнего Новгорода.