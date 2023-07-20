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Прямой регулярный авиарейс связал Псков и Минск
20.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из российского Пскова до Минска запустили прямой авиарейс. Теперь расстояние в 500 километров можно преодолеть за час. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич встретила первый самолет на этом маршруте.
Первый рейс из Псковского аэропорта «Княгиня Ольга» в Минске встречали по традиции водным салютом – это когда самолет после приземления проезжает под водной аркой, а пассажиров – хлебом с солью. Рейсы из Пскова в Минск и обратно будут выполнять дважды в неделю: в среду и в субботу. Лайнер рассчитан на сто десять пассажиров. Стоимость билетов зависит от дат. Цена стартует от 112 белорусских рублей, это три тысячи триста восемьдесят пять российских.
«И жители Псковской области, и туроператоры Псковской области очень ждали этот рейс. Конечно, это увеличит предложения для жителей Псковской области. И мы будем рады принять туристов из Республики Беларусь», – отметила заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова.
Перелет Псков-Минск и обратно выполняет российская авиакомпания. Это их третье направление в Беларусь. Уже летают прямые регулярные рейсы из Перми и Нижнего Новгорода.
А вот полет в Минск для псковских пилотов стал знаменательным. Он
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Первый рейс из псковского аэроппрта «Княгиня Ольга» в Минске встречали по традиции водным салютом.
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