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Богатый урожай свеклы ожидается в Беларуси в этом году
20.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В этом году урожая сахарной свеклы в Беларуси будет больше, чем в прошлом. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны. Леонид Заяц посетил главный завод по переработке в городе Слуцк и оценил готовность аграриев к уборочным работам, сообщает «МИР 24».
Площади посевов свеклы увеличили, производства модернизировали. Все это помогло нарастить объемы сахара в стране.
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Сахарная отрасль – устойчивый донор пополнения бюджета Беларуси. По словам заместителя премьер-министра, с каждой тонны этого продукта страна получает 165 долларов прибыли. А за последние семь лет республика экспортировала товара почти на полтора миллиарда долларов.
Беларусь вошла в топ-10 стран экспортеров сахара.
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С каждой тонны свеклы страна получает 165 долларов прибыли.
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