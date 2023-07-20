Богатый урожай свеклы ожидается в Беларуси в этом году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В этом году урожая сахарной свеклы в Беларуси будет больше, чем в прошлом. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны. Леонид Заяц посетил главный завод по переработке в городе Слуцк и оценил готовность аграриев к уборочным работам, сообщает «МИР 24».

Площади посевов свеклы увеличили, производства модернизировали. Все это помогло нарастить объемы сахара в стране.

«Мы завязали работу наших сахарных заводов в интересах, естественно, и того, кто производит сахарную свеклу. За короткий период времени мы подняли цену для сельхозников на 45% с той целью, чтобы можно было через цену поделиться прибылью с предприятиями сахарной отрасли. Это, в свою очередь, дает и плоды. Мы расширили посевы и готовы убирать», – заявил премьер-министр Беларуси Леонид Заяц.

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Сахарная отрасль – устойчивый донор пополнения бюджета Беларуси. По словам заместителя премьер-министра, с каждой тонны этого продукта страна получает 165 долларов прибыли. А за последние семь лет республика экспортировала товара почти на полтора миллиарда долларов.

Беларусь вошла в топ-10 стран экспортеров сахара.