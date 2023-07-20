          Очень просто. Как поставить Instagram, Twitter, Facebook и Linkedin на смартфон Huawei

Источник материала: ProBusiness

Приложениями Instagram, Twitter, Facebook и Linkedin можно свободно пользоваться на смартфонах Huawei. Поставить их помогает новая версия бесплатной программы-эмулятора GBox. Процесс загрузки займет пару минут, после чего сервисы можно использовать без ограничений. Показываем, как установить популярные соцсети на примере Instagram.





Instagram: находим, ставим и используем

В Беларуси Instagram входит в число самых популярных соцсетей. Причем, согласно исследованиям, эта платформа востребована не только для общения, но и для получения информации. Причем девушек в ней больше – около 60%. Несмотря на возросшую конкуренцию, аудитория соцсети остается высокой: примерно каждый второй белорус пользуется Instagram.

Что интересно, приложение Instagram можно установить прямо из AppGallery. Но понадобится программа GBox. Последовательность действий такова:

Шаг 1: открываем магазин приложений AppGallery и ищем «Instagram».











Шаг 2: нажимаем «Установить» и получаем уведомление, что требуется установка GBох, если, конечно, вы не сделали это раньше. Даем согласие на установку GBox. Это произойдет автоматически после загрузки приложения Instagram, если вы подключены к сети Wi-Fi.









Шаг 3: скачиваем и открываем Instagram. Получаем уведомление, что Gbox еще не установлен.









Шаг 4: устанавливаем GBox, после чего система перенаправит на его страницу. Ждем завершения загрузки и открываем GBox.









Шаг 5: принимаем пользовательское соглашение. Разрешаем игнорировать оптимизацию батареи для корректной работы Gbox.







Шаг 6: получаем инструкцию из 4 шагов. Следуем совету в последнем шаге и включаем необходимые разрешения для корректной работы приложения.









Шаг 7: открываем Instagram: буквально пару секунд занимает инициализация. Принимаем политику пользовательских данных и входим в свой аккаунт или создаем новый.









После этого можно свободно пользоваться Instagram с действующим или новым профилем. Владельцам смартфонов Huawei доступен весь функционал приложения без каких-либо ограничений.

Twitter, Facebook, Linkedin: теперь еще проще

Теперь, когда вы поставили GBox и Instagram, установка остальных приложений требует еще меньше действий. Так, в случае с Facebook надо лишь ввести его название в AppGallery, загрузить и открыть, после чего принять пользовательское соглашение и войти в аккаунт. Система предложит сохранить данные для входа, чтобы их не пришлось вводить каждый раз заново. Остается только дать разрешения, необходимые для корректной работы Facebook, и сервисом можно пользоваться на смартфоне Huawei.









Таким же образом устанавливаем Twitter. Находим его в AppGallery, скачиваем и открываем, после чего создаем новый аккаунт или используем существующий. При этом можно войти с учетной записью Google – соединения с сервисом ждем буквально несколько секунд. И на этом все – можно писать твиты и общаться с друзьями.









Схожим образом действуем и с Linkedin. После того, как нашли приложение в AppGallery, скачиваем его и открываем. После этого выбираем один из вариантов – создать новый или войти в действующий аккаунт. Также предусмотрен вариант входа через Google-профиль – соединение с сервисом также займет несколько секунд. При этом если это первое использование Google-аккаунта на этом устройстве, то надо ввести свои данные и пройти авторизацию в случае его использования этого же профиля на другом гаджете. После этого можно свободно пользоваться Linkedin: развивать свой профиль и расширять сеть контактов.









А что насчет других приложений

Владельцам смартфонов Huawei сейчас доступны практически все приложения. Большинство из них уже собраны в AppGallery. Это касается как мировых, так и белорусских сервисов: мобильных банков, онлайн-такси, служб доставки, интернет-магазинов и многих других. Все остальное можно установить с помощью Petal Search – специального поиска по разным источникам.

Не все знают, но в AppGallery можно формировать списки желаний с функцией автоустановки приложений, чтобы не пропустить момент, когда они появятся. Один аккаунт можно использовать на нескольких устройствах: смартфоне, планшете, мониторе и смарт-часах. Причем AppGallery можно поставить на смартфон любого бренда под управлением операционной системы Android.

В свою очередь GBox нужен, чтобы установить сервисы Google и некоторые другие приложения. Достаточно один раз поставить новую версию GBox, после чего YouTube, Google Maps и все популярные соцсети можно загружать из AppGallery. Теперь все стало гораздо проще и удобнее.





Что важно, GBox придерживается повышенной конфиденциальности. Приложение не собирает персональные данные и обеспечивает их сохранность. Выходит, что с GBox пользоваться сервисами Google даже надежнее, чем без него.

Кроме того, GBox позволяет запускать несколько копий приложений. Это особенно удобно, если требуется одновременно использовать разные профили. При этом в самом GBox отсутствует реклама, хотя, как мы понимаем, она может присутствовать внутри загружаемых приложений.