О чем пишут мировые СМИ: стрельба в Окленде и пожары в Греции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в центре Окленда (Новая Зеландия). Нападение произошло всего за несколько часов до начала чемпионата мира по футболу среди женщин, сообщает The Guardian . Премьер-министр страны Крис Хипкинс заявил, что стрелявший ликвидирован и угроза национальной безопасности отсутствует. Матчи чемпионата будут проходить по плану. По предварительным данным, нападавший страдал от психического расстройства.

Лесные пожары бушуют в Греции вокруг Афин и на острове Родос. Ситуацию усугубляет новая волна жары – по прогнозам, 20 июля температура может достичь 43 градусов Цельсия, сообщает The Independent . Власти выдали приказ об эвакуации из ряда населенных пунктов, расположенных близко к линии огня. К тушению пожаров присоединились четыре самолета из Италии и Франции, также прибыли бригады из Румынии, Польши и Словакии. Синоптики предупредили, что экстремальные температуры в стране будут держаться еще не меньше недели.

Назван самый популярный у иностранных туристов город Казахстана. Это Алматы, сообщает «Казахстанская правда» . На него приходится 86% всех поступивших в бюджет туристических взносов (270,6 млн тенге, или 55,5 млн рублей). На втором месте – Астана с 37,7 млн тенге (7,7 млн рублей). Туристические взносы – плата, которая взимается с путешественников за каждый день пребывания в местах размещения отдельно от хостела, арендуемого жилья. Размер определяется акиматами.

В Кыргызстане учредили Совет экологического строительства. Страна присоединится к глобальным «зеленым» инициативам по «внедрению рациональных, энергоэффективных и экологически безопасных технологий и методов проектирования, строительства и эксплуатации зданий», сообщает 24.kg . В состав Всемирного совета по экологическому строительству входят 46 тысяч человек из 75 стран. Реализация «зеленых» инициатив направлена на достижение целей по декарбонизации (сокращению выбросов углерода) к 2030 году.