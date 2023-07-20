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О чем пишут мировые СМИ: стрельба в Окленде и пожары в Греции
20.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в центре Окленда (Новая Зеландия). Нападение произошло всего за несколько часов до начала чемпионата мира по футболу среди женщин, сообщает
Лесные пожары бушуют в Греции вокруг Афин и на острове Родос. Ситуацию усугубляет новая волна жары – по прогнозам, 20 июля температура может достичь 43 градусов Цельсия, сообщает
Назван самый популярный у иностранных туристов город Казахстана. Это Алматы, сообщает
В Кыргызстане учредили Совет экологического строительства. Страна присоединится к глобальным «зеленым» инициативам по «внедрению рациональных, энергоэффективных и экологически безопасных технологий и методов проектирования, строительства и эксплуатации зданий», сообщает
В Полоцке (Беларусь) отметят Международный день шахмат. В программе запланированы живые фигуры и уличные турниры, сообщает
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В Новой Зеландии за несколько часов до открытия ЧМ по футболу среди женщин произошел инцидент со стрельбой. В Греции привлекли спасателей из других стран для...
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