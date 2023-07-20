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О чем пишут мировые СМИ: стрельба в Окленде и пожары в Греции

20.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Два человека погибли и шестеро получили ранения во время стрельбы в центре Окленда (Новая Зеландия). Нападение произошло всего за несколько часов до начала чемпионата мира по футболу среди женщин, сообщает The Guardian. Премьер-министр страны Крис Хипкинс заявил, что стрелявший ликвидирован и угроза национальной безопасности отсутствует. Матчи чемпионата будут проходить по плану. По предварительным данным, нападавший страдал от психического расстройства.

Лесные пожары бушуют в Греции вокруг Афин и на острове Родос. Ситуацию усугубляет новая волна жары – по прогнозам, 20 июля температура может достичь 43 градусов Цельсия, сообщает The Independent. Власти выдали приказ об эвакуации из ряда населенных пунктов, расположенных близко к линии огня. К тушению пожаров присоединились четыре самолета из Италии и Франции, также прибыли бригады из Румынии, Польши и Словакии. Синоптики предупредили, что экстремальные температуры в стране будут держаться еще не меньше недели.

Назван самый популярный у иностранных туристов город Казахстана. Это Алматы, сообщает «Казахстанская правда». На него приходится 86% всех поступивших в бюджет туристических взносов (270,6 млн тенге, или 55,5 млн рублей). На втором месте – Астана с 37,7 млн тенге (7,7 млн рублей). Туристические взносы – плата, которая взимается с путешественников за каждый день пребывания в местах размещения отдельно от хостела, арендуемого жилья. Размер определяется акиматами.

В Кыргызстане учредили Совет экологического строительства. Страна присоединится к глобальным «зеленым» инициативам по «внедрению рациональных, энергоэффективных и экологически безопасных технологий и методов проектирования, строительства и эксплуатации зданий», сообщает 24.kg. В состав Всемирного совета по экологическому строительству входят 46 тысяч человек из 75 стран. Реализация «зеленых» инициатив направлена на достижение целей по декарбонизации (сокращению выбросов углерода) к 2030 году.

В Полоцке (Беларусь) отметят Международный день шахмат. В программе запланированы живые фигуры и уличные турниры, сообщает «Беларусь сегодня». В организации праздника принял участие Полоцкий госуниверситет имени Евфросинии Полоцкой. Принять участие в играх смогут все желающие, даже те, кто только начинает осваивать правила шахмат. Театрализованное представление «Живые шахматы» состоится на шахматной доске огромного размера, размеченной на открытой площадке. Гроссмейстеры будут комментировать каждый ход.



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