Погода в СНГ: зной установился в Казахстане, в Беларуси настали хорошие дни для прогулок на природе

«Я понимаю, в городе жарко, детям хочется купаться, но здесь, к сожалению, не оборудовано, нет спасателей, здесь запрещено купаться. С начала года на водоемах республики утонули 105 человек, из них 27 несовершеннолетних», – сказал начальник Управления по ЧС Бостандыкского района ДЧС Алматы Еркебулан Касенов.

Беларусь



В Минске до плюс 20. Теплее всего на юге Беларуси. В Гомеле плюс 25. Погода для прогулок. Но, отправляясь на природу или в огород, нужно помнить про клещей.

Лучше всего одеваться во что-то светлое и однотонное. Так легче всего заметить паразита. Избегать высокой травы и кустарников, использовать защитные аэрозоли, а после прогулки проверять одежду.

Кыргызстан

В Бишкеке плюс 34. Но жарче всего на юге страны. Там столбики термометров показывают плюс 37. На пять градусов прохладнее на востоке страны, в Иссык-Кульской области. Сейчас там сезон смородины. Благодаря жаре, ягоды в этом году крупные и сочные. У сборщиков всего несколько недель пока смородина не опала. После сбора ягод садоводы начнут заготовку листьев смородины. Их используют для изготовления целебных напитков.