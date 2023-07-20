Погода в СНГ: зной установился в Казахстане, в Беларуси настали хорошие дни для прогулок на природе

В такую погоду спасатели усиливают патрулирование не только зеленых зон, но и мест купания граждан. Больше всего так называемых диких пляжей на берегу реки Большая Алматинка. Купаться здесь запрещено, но желающих освежиться это не останавливает. Спасатели рассказывают нарушителям о возможных последствиях такого отдыха. Предупреждают об ответственности и штрафах.
«Я понимаю, в городе жарко, детям хочется купаться, но здесь, к сожалению, не оборудовано, нет спасателей, здесь запрещено купаться. С начала года на водоемах республики утонули 105 человек, из них 27 несовершеннолетних», – сказал начальник Управления по ЧС Бостандыкского района ДЧС Алматы Еркебулан Касенов.
Беларусь
В Минске до плюс 20. Теплее всего на юге Беларуси. В Гомеле плюс 25. Погода для прогулок. Но, отправляясь на природу или в огород, нужно помнить про клещей. Лучше всего одеваться во что-то светлое и однотонное. Так легче всего заметить паразита. Избегать высокой травы и кустарников, использовать защитные аэрозоли, а после прогулки проверять одежду.
Кыргызстан
В Бишкеке плюс 34. Но жарче всего на юге страны. Там столбики термометров показывают плюс 37. На пять градусов прохладнее на востоке страны, в Иссык-Кульской области. Сейчас там сезон смородины. Благодаря жаре, ягоды в этом году крупные и сочные. У сборщиков всего несколько недель пока смородина не опала. После сбора ягод садоводы начнут заготовку листьев смородины. Их используют для изготовления целебных напитков.