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Погода в СНГ: зной установился в Казахстане, в Беларуси настали хорошие дни для прогулок на природе

20.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: зной установился в Казахстане, в Беларуси настали хорошие дни для прогулок на природе
 МТРК «Мир»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни сильные дожди ожидаются в Краснодарском и Приморском краях, а также в Омской, Архангельской и Самарской областях. Какой погода будет в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

На юге Казахстана невыносимо жарко. Плюс 40 градусов и выше. Яростный зной повышает градус пожарной опасности. В четырех областях наибольший риск возникновения лесных пожаров.

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В такую погоду спасатели усиливают патрулирование не только зеленых зон, но и мест купания граждан. Больше всего так называемых диких пляжей на берегу реки Большая Алматинка. Купаться здесь запрещено, но желающих освежиться это не останавливает. Спасатели рассказывают нарушителям о возможных последствиях такого отдыха. Предупреждают об ответственности и штрафах.

«Я понимаю, в городе жарко, детям хочется купаться, но здесь, к сожалению, не оборудовано, нет спасателей, здесь запрещено купаться. С начала года на водоемах республики утонули 105 человек, из них 27 несовершеннолетних», – сказал начальник Управления по ЧС Бостандыкского района ДЧС Алматы Еркебулан Касенов.

Беларусь

В Минске до плюс 20. Теплее всего на юге Беларуси. В Гомеле плюс 25. Погода для прогулок. Но, отправляясь на природу или в огород, нужно помнить про клещей.
Лучше всего одеваться во что-то светлое и однотонное. Так легче всего заметить паразита. Избегать высокой травы и кустарников, использовать защитные аэрозоли, а после прогулки проверять одежду.

Кыргызстан

В Бишкеке плюс 34. Но жарче всего на юге страны. Там столбики термометров показывают плюс 37. На пять градусов прохладнее на востоке страны, в Иссык-Кульской области. Сейчас там сезон смородины. Благодаря жаре, ягоды в этом году крупные и сочные. У сборщиков всего несколько недель пока смородина не опала. После сбора ягод садоводы начнут заготовку листьев смородины. Их используют для изготовления целебных напитков.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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