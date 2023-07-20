«Идею может предложить даже оператор АЗС, главное, чтобы она была актуальна для бизнеса». Как белорусские компании внедряют инновации

Источник материала: ProBusiness

В опросе , проведенном международным консалтинговым Центром BCG, 80% руководителей заявили, что инновационное развитие входит в тройку главных приоритетов компаний. При этом только 30% топов отметили, что их организации хорошо с этим работают. Словом, новаторство звучит красиво, но на деле генерация новых идей и инвестиции в них — непростой, рискованный и, порой, толком не отстроенный процесс даже в крупных международных корпорациях. Как с этим справляются белорусские компании, имеющие репутацию новаторов? «Про бизнес» узнал об этом у представителей двух разных отраслей: сети АЗС А-100, развивающей новые сервисные подходы, и производителя этикетки Flex-n-Roll PRO, внедряющего технологии в сфере полиграфии. Обе компании проходят обучение в Академии Корпоративных Инноваций и знают, как работать с новыми идеями.

Проектный офис АЗС А-100: идею может подать любой — от оператора до руководителя

В сети автозаправок А-100 действует проектный офис, его задача — аккумуляция идей, их оценка и реализация. Идеи собираются с помощью корпоративного канала коммуникации — ссылки на специальную форму подачи.

Предложить любую по сложности и длительности выполнения идею в АЗС А-100 может не только руководящий состав, но и специалисты, и операторы АЗС. Последние замечают важные нюансы в коммуникации с клиентами, находясь с ними в непосредственном контакте. Знают, что удобно, что нравится или не нравится. Словом, помогают выявить ценные потребительские инсайты. Именно так, например, были введены на АЗС информационные путеводители, указывающие на вид топлива — чтобы избежать путаницы клиента при выборе. Или подставки для двух и более стаканчиков горячих напитков.

Идеи сотрудников могут касаться разных направлений: клиент-сервиса, социальной деятельности компании, использования белорусского языка в коммуникации, заботы о сотрудниках и так далее.



Ольга Мещерикова

Руководитель проектов в проектном офисе сети АЗС А-100

— В форме подачи предложения можно указать, какую роль человек хотел бы сыграть в реализации своей идеи. Инициатор может быть в составе рабочей группы либо ограничиться ролью наблюдателя. В любом из вариантов Проектный офис будет держать сотрудника в курсе о принятом решении по его идее, о статусе ее реализации, — поясняет руководитель проектов Ольга Мещерикова.

Для рассмотрения идей раз в месяц в АЗС А-100 собирается экспертный комитет, куда входят все руководители подразделений. Они выполняют первоначальную оценку реестра идей. При этом исходят не только из возможной прибыли. Они обращают внимание на имиджевые составляющие, пользу для совершенствования компании и ее процессов.

Среди приоритетных критериев оценки инноваций в сети АЗС А-100 называют:

актуальность в данный момент времени для компании;

объем необходимых для реализации ресурсов: трудовых и финансовых;

сроки реализации.

В то же время интересные идеи, но, например, не актуальные в текущем сезоне, не удаляются окончательно из «копилки», а могут быть рассмотрены позже.

После утверждения идеи просчитываются бюджет и сроки ее реализации, а дальше она отправляется на реализацию в соответствующее подразделение. По завершении внедрения идеи компания сообщает инициатору о достигнутом результате. Обязательно высылаются видео-, фотоматериалы либо ссылки, если новшество стало инфоповодом и разошлось по медиа.



Фото предоставлено героями статьи.

Так, за последнее время на основании идей от сотрудников были введены быстрозарядные электрические станции, роботизированная бесконтактная мойка, открыты кофейни, модернизирована сеть моек самообслуживания. Это примеры работы проектного управления для клиентов, которые каждый может, что называется, «пощупать».

На инициативу генерации и предложения идей сотрудников «заряжают», начиная с welcome-тренингов.



Наталья Наумович

HR-директор сети АЗС А-100

— На первый-второй день после приема на работу мы рассказываем новичкам, что в компании действует такая инициатива и они могут вносить свои пожелания. Когда закрываем испытательный срок, также интересуемся: есть ли у человека свежие мысли, где он видит возможность для улучшения процесса или продукта компании, — говорит HRD компании Наталья Наумович.

Кстати, работа с идеями в АЗС А-100 происходит на безвозмездной основе.

— Наша инновационная культура не про деньги, а про то, что ты можешь влиять на компанию, быть активатором нового, делать жизнь лучше. Такая культура, на мой взгляд, важна для удержания сотрудников, особенно тех, кому мало выполнять только текущую работу. Таких людей мотивируют, как известно, далеко не деньги. Им хочется чувствовать вклад в развитие компании, свою значимость. Инновации выступают магнитом, способным удержать проактивных сотрудников, — поясняет Наталья Наумович.

Говоря об инновациях, которые внедряются в автозаправочной отрасли, руководитель отдела маркетинга Дарья Сухарева рассказала, что уже несколько лет в тренде — преобразование автозаправок в нечто большее. АЗС становятся местом, куда люди приезжают не только за топливом, но и за тем, чтобы перекусить в комфортной обстановке. Местом, где их ждут удобные, мягкие кресла, качественный кофе, крафтовая выпечка.



Фото предоставлено героями статьи.

Развивается тренд на бесконтактную оплату, на автоматизированные магазины и кассы самообслуживания. Среди трендов, которым следует и «А-100» — цифровизация, индивидуальная коммуникация с клиентом, формирование персональных предложений.

Flex-n-Roll PRO: инновации — это бизнес-решения, исходящие из общего развития отрасли и потребностей клиентов

В случае с полиграфическим предприятием Flex-n-Roll PRO внедрение инновационных технологий инициируется топ-менеджментом компании. Собственник компании Борис Стерин более 25 лет работает в отрасли производства этикеток и упаковки и отслеживает возможности освоения новых ниш и технологий.

Борис Стерин

Владелец компании Flex-n-Roll PRO

— В нашей компании организация менеджмента устроена по системе известного американского бизнес-консультанта Ицхака Адизеса. Он выделяет четыре роли менеджера, одна из которых — предпринимательство. Ее важность связана с нахождением организации на том или ином жизненном цикле. Отсутствие инновационного развития рано или поздно приводит к стагнации.

У нас был опыт по созданию специальных рабочих групп R&D (Research and Development). Не уверен, что это было удачным решением для генерации новых бизнес-идей. Так сложилось, что большинство инноваций идет «сверху»: инициируются топ-менеджментом или мною, и основывается на опыте работы в отрасли, любопытстве ко всему новому, интуиции, — говорит Борис Стерин.

Он поясняет, что инновации в компании — это проработка бизнес-идей, исходящих из общего развития этикеточного сегмента рынка. С опорой на существующие потребности клиентов или для создания новых возможностей, о которых клиенты могут даже не подозревать.

Борис Стерин рассказывает, как может идти процесс внедрения инноваций в технологической сфере:

— Проще проиллюстрировать это через историю развития отрасли флексопечати в Беларуси. В середине 90-х годов мы вместе с моим партнером по бизнесу узнали, что за границей существует способ ротационной печати для производства самоклеящихся этикеток и гибкой упаковки — флексография. В Беларуси тогда не было типографий, работающих по этой технологии. Этикетки печатались на листах и поштучно вырезались плоттерами, а пленка для упаковки мороженого и чипсов импортировалась из Европы. Когда мы привезли в страну первые ротационные печатные машины, это было ключевым событием для всего рынка. Так начиналось внедрение новых видов этикеток и упаковок.

Много инновационных решений могут появляться и в результате инженерных доработок существующего оборудования и комбинирования технологий.

Например, мы отслеживаем существующие в мире технологии печати. На основе опыта формулируем для производителей оборудования заказ на специальные конфигурации оборудования. Оно дает производить продукцию с меньшей себестоимостью и большей производительностью, что позволяет успешно конкурировать на рынке и предоставляет дополнительные выгоды клиентам. В результате такая конфигурация может разойтись далее по отрасли, ее могут начать использовать в других странах, а производители оборудования могут вывести такое оборудование в отдельную линейку. То есть, происходит обмен инновациями и идеями внутри сегмента.





Источником идей могут послужить также инновации, которые приходят на рынок полиграфии из других отраслей.

— На одной из профессиональных выставок наши ребята увидели презентацию технологии Дополненной реальности (AR, augmented reality). Например, IKEA, применяет ее в каталогах своих товаров, интегрируя виртуальную мебель в существующее пространство потребителя. Мы, в свою очередь, ищем пути применения AR в производстве самоклеящихся этикеток. В деталях начинают разбираться узкие специалисты, определяя, какое программное обеспечение можно использовать, каким образом можно наносить специальные метки на этикетки, для того чтобы при наведении на этикетку смартфона активировался виртуальный контент. Примерно так адаптируются технологии, казалось бы, не имеющие отношение к полиграфии, в этикетки и упаковки.

Одна из последних инноваций, которую Flex-n-Roll PRO готовится вывести на рынок, — самоклеящиеся этикетки без подложки (Linerless Labels). Технология появилась в мире несколько лет назад и, по мнению Бориса Стерина, будет во многих сегментах постепенно замещать стандартную самоклеящуюся этикетку с подложкой. Этикетки Linerless Labels — это более экологичный и экономичный вариант, снижающий общие расходы за счет отказа от использования подложки с силиконом, которая не перерабатывается как вторсырье. Да к тому же составляет почти 30% всей себестоимости материала.





Несмотря на очевидные выгоды такой инновации для рынка, Борис Стерин отмечает, что для ее широкого внедрения технологию еще предстоит отладить и грамотно представить клиентам.

По его словам, открытая ниша и обнадеживающий детальный экономический просчет не всегда гарантирует положительный результат при внедрении инноваций. Редко получается правильно оценить потенциальную емкость рынка, точно рассчитать затраты на запуск и продвижение проекта. Существует и определенный консерватизм клиентов, которым порой сложно решиться перейти с налаженной технологии на новую, даже если инновация предполагает экономическую выгоду для них.

В итоге инновационная деятельность в производственных и технологических сферах — это сплав аналитики, оценки, отраслевого опыта, коммуникаций и немалой доли предпринимательской интуиции, которая помогает сделать ставку на проекты, способные принести клиентам и рынку дополнительные выгоды от их применения.



Семен Злобич

Ассоциированный партнер CIVITTA в Беларуси

И АЗС А-100, и Flex-n-Roll PRO проходят дополнительное обучение по развитию инновационной экосистемы в Академии Корпоративных Инноваций в Минске. Руководитель проекта, ассоциированный партнер CIVITTA в Беларуси Семен Злобич отмечает: