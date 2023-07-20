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Что можно купить на школьных базарах в Беларуси?

20.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Что можно купить на школьных базарах в Беларуси?
 МТРК «Мир»

В Беларуси начали работу школьные базары, все необходимое к новому учебному году можно купить сразу в одном месте. В ассортименте – около семисот моделей одежды, тысячи канцелярских принадлежностей. Есть и новинки, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Брюки со стрелками, белая блузка и синяя жилетка – так 1-го сентября собирается пойти в школу Полина Шипко. Она предпочитает классику и сдержанность, но чтобы выглядело стильно.

«Я бы носила какие-нибудь может жилетки, пиджаки, какие-нибудь штаны. Выглядит школьная форма достаточно хорошо, выбор есть, большой ассортимент, носить много чего», – поделилась школьница Полина Шипко.

А Ирина Дубровская выбирает форму внукам. У нее их семь. Для девочек – юбки и сарафаны, мальчикам – пиджаки и брюки. Вкусы у всех разные.

«Сейчас я выбрала внучке юбку и брюки, я считаю, что хорошего качества, у нас внучка поет и в музыкальной школе, и участвует в конкурсах, всегда нужна такая одежда строгая. Ценовая политика хорошая, бывают скидки достаточно большие, поэтому всегда здесь приятно покупать», – отметила бабушка школьников Ирина Дубровская.

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В одном магазине – около семисот моделей одежды. Размеры разные, подобрать форму можно и первоклассникам, и старшеклассникам. С этого года белорусские ученики должны носить два общих элемента одежды. Каждая школа выбирает свои.

«Покупают галстуки, значки, эмблемы, ну это все индивидуальный какой-то заказ. Покупатели в основном совместно с учреждениями образования выбрали такой элемент, как жилет трикотажный, если по цвету, то предпочитают синий, бордовый», – рассказала товаровед Анастасия Мурач.

Фасон не должен сковывать движения – это касается любого элемента формы. Перед разработкой ассортимента учли мнения родителей и учеников.

«Были пожелания, кому-то необходима была более теплая ткань, шерстяная ткань, кому-то нужен был хлопок, поэтому в принципе у нас на сегодняшний день можно найти мало того, что очень широкий размерный ряд, цветовую гамму, но также по качеству и составу ткани», – отметила начальник главного управления торговли и услуг минского городского исполнительного комитета Елена Нагорная.

Контрольная закупка – в канцелярском отделе. Тетради, ручки, карандаши, рюкзаки. Для тех, кто помладше, принадлежности для рисования и труда. Собрать ребенка в школу можно минимум за 370 белорусских или 11 тысяч российских рублей. В стоимость входит одежда, обувь, рюкзак и его наполнение.

Только в Минске заработали около 30-ти школьных базаров. Такие торговые точки будут открыты до середины сентября.



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Теги: Минск
 
 
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Только в Минске заработали около 30-ти школьных базаров. Такие торговые точки будут открыты до середины сентября.
 
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