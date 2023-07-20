Что можно купить на школьных базарах в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси начали работу школьные базары, все необходимое к новому учебному году можно купить сразу в одном месте. В ассортименте – около семисот моделей одежды, тысячи канцелярских принадлежностей. Есть и новинки, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Брюки со стрелками, белая блузка и синяя жилетка – так 1-го сентября собирается пойти в школу Полина Шипко. Она предпочитает классику и сдержанность, но чтобы выглядело стильно.

«Я бы носила какие-нибудь может жилетки, пиджаки, какие-нибудь штаны. Выглядит школьная форма достаточно хорошо, выбор есть, большой ассортимент, носить много чего», – поделилась школьница Полина Шипко.

А Ирина Дубровская выбирает форму внукам. У нее их семь. Для девочек – юбки и сарафаны, мальчикам – пиджаки и брюки. Вкусы у всех разные.

«Сейчас я выбрала внучке юбку и брюки, я считаю, что хорошего качества, у нас внучка поет и в музыкальной школе, и участвует в конкурсах, всегда нужна такая одежда строгая. Ценовая политика хорошая, бывают скидки достаточно большие, поэтому всегда здесь приятно покупать», – отметила бабушка школьников Ирина Дубровская.

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