Как возглавить отдельное направление в компании и не умереть: кейс из IT-бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Управлять командой, принимать стратегические решения, удерживать баланс между различными интересами — все это может стать вызовом для любого работника, который возглавляет новое направление. Salesforce-разработчик Кирилл Калюта поделился с «Про бизнес» опытом в создании системы работы с Salesforce-проектами в JOKR и дал советы о том, как эффективно управлять людьми в команде.

Кирилл Калюта

Salesforce-разработчик

Как дойти от специалиста до руководителя

В сфере разработки программного обеспечения (и не только в ней) есть множество способов, как из рядового сотрудника вырасти в руководителя. Вот несколько основных путей:

Проявите инициативу

Если вы хотите возглавить отдельное направление в компании, проявите инициативу и предложите свои идеи и планы. Изучите текущие потребности компании и предложите решения, которые помогут ей достичь поставленных целей. Будьте готовы к тому, что ваше предложение может быть отклонено или изменено.

Ищите пути для профессионального роста

Спросите у руководителя о средствах получения дополнительного образования. Скорее всего, ваша компания предложит вам специальные программы или курсы по развитию лидерских навыков, а также предоставит возможности для участия в проектах, связанных с вашим направлением.

Такая проактивность покажет вас целеустремленным и амбициозным человеком, который стремится к совершенству, — это качества руководителя.

Делитесь опытом внутри компании и с сообществом

Публикуйте статьи, выступайте на конференциях, участвуйте в вебинарах — не бойтесь делиться знаниями и опытом с другими специалистами из вашей сферы. Отдельно уделите внимание тому, как обучать сотрудников внутри компании, — если вы возьмете на себя менторинг начинающих сотрудников, руководство это оценит.

Имейте в виду, что если хотите получить высокую должность, развивайтесь и совершенствуйтесь в новых направлениях, накапливая опыт. На примере работы в стартапе я понял, что опыт и знания платформы Salesforce сыграли роль в успешной реализации проектов. Однако, чтобы справиться с новыми сложностями, я также получил опыт работы над другими задачами и проектами. Это помогло расширить кругозор и научиться находить способы обхода ограничений, с которыми я сталкивался при работе с облачной платформой Salesforce.

Сложности в разработке новых проектов и как с ними справляться

Создание новых проектов сопряжено со сложностями, которые затрудняют процесс, например нехваткой ресурсов. Команда разработчиков может столкнуться с ограничениями по времени, бюджету или персоналу. В таких ситуациях важно уметь эффективно распределять ресурсы и приоритезировать задачи. Разделите проект на этапы и уделите больше внимания ключевым задачам.



Фото: rhythmsystems.com

При реализации проектов также возникают технические сложности. Новые технологии, платформы или инструменты требуют дополнительного изучения и адаптации. В таких случаях важно иметь команду разработчиков с достаточными знаниями и навыками, чтобы обучать их и поддерживать.

Главная проблема, с которой я столкнулся на своем опыте, было управление новыми сотрудниками. После 4−5 месяцев работы, когда стало ясно, что проект приносит прибыль, появились более глобальные задачи, и одному мне уже было трудно справиться с ними. Пришлось нанимать больше людей, и я стал главным экспертом по платформе. Я обучал, проверял код и настраивал автоматизацию. Навыки менторства, которые я приобрел в предыдущей компании, где я был ментором для студентов, помогли разобраться с управленческими задачами.

Как построить систему обучения сотрудников

Для успешной адаптации новых сотрудников к проекту и понимания его специфики разработайте и реализуйте систему обучения. В первую очередь, подготовьте детальный план обучения, который будет включать в себя все ключевые этапы и информацию.

Первым шагом является предоставление новым сотрудникам информации о проекте и его целях. Проводите вводные лекции или презентации, где будут рассказаны основные принципы работы проекта, цели и задачи. Важно донести до сотрудников значимость и вклад каждого в достижение общей цели.

Далее, необходимо предоставить конкретные инструкции и руководства по выполнению задач. Это могут быть как письменные материалы, так и видеоуроки, которые помогут новым сотрудникам разобраться с тем, какие действия они должны предпринять для успешного выполнения своих обязанностей. Важно уделить особое внимание деталям и объяснить каждый шаг, чтобы избежать недоразумений.

Бизнес-процессы компании — еще одна важная часть обучения новых сотрудников. Рекомендуется провести подробный обзор основных процессов, которые используются в компании, и объяснить, как они связаны с проектом. Это поможет новым сотрудникам лучше понять контекст своей работы и увидеть, как их действия влияют на результаты проекта.

Учитывайте, что адаптация новых сотрудников требует времени и усилий. Важно быть готовым к тому, что на начальных этапах потребуется больше времени для помощи и поддержки новых сотрудников. Создайте комфортную и доброжелательную атмосферу, где новые сотрудники могут задавать вопросы и получать необходимую помощь.

Когда новые сотрудники начинают понимать суть бизнеса, важно давать им задачи, которые связаны друг с другом, чтобы они могли работать параллельно со мной и постепенно становиться более самостоятельными. Были ошибки со стороны новых сотрудников, но я помогал им разобраться и учил, так как обладал большим опытом в данной области.



Фото: leaderteam.ru

Система обучения новых сотрудников должна быть структурированной и основываться на понятных и доступных материалах. Она должна включать как теоретическую, так и практическую составляющую, чтобы новые сотрудники применяли полученные знания на практике. Кроме того, важно организовать систему обратной связи, где новые сотрудники могут делиться своими вопросами и предложениями, а также получать поддержку и оценку своей работы.

Как выбирать людей в команду

Ключевым фактором успешности команды является правильный выбор ее участников. Важно понимать, что состав команды может быть различным в зависимости от целей и задач, которые ставятся перед ней. Однако, есть определенные качества, которые обеспечат командный рост.

Во-первых, в команду стоит включать людей, обладающих различными компетенциями и навыками. Это позволяет создать гибкую и адаптивную команду, способную результативно решать разнообразные задачи. Например, наличие маркетолога, программиста и дизайнера в одной команде позволит быстрее и качественнее разработать новый продукт.

Во-вторых, смотрите на личностные качества кандидатов. Ключевыми чертами хорошего члена команды являются коммуникабельность, умение работать в коллективе, лидерские качества и ответственность. Именно эти качества помогут лучше выстроить общение и сотрудничество внутри команды, что повышает ее производительность.

Советы, как новичку управлять отдельным проектом, который является в нем единственным специалистом

Управление отдельным проектом — задание не из легких, особенно для новичка, который может столкнуться в ходе работы с большим количеством вызовов и проблем. Поэтому важно:

Быть готовым постоянно обучаться и следить за новостями в отрасли. Это поможет вам быть в курсе последних тенденций и технологий, что позволит принимать более информированные решения.

Это поможет вам быть в курсе последних тенденций и технологий, что позволит принимать более информированные решения. Развивать тайм-менеджмент. Вам придется самостоятельно определять задачи и их приоритеты, поэтому важно уметь эффективно распределять время.

Вам придется самостоятельно определять задачи и их приоритеты, поэтому важно уметь эффективно распределять время. Не бояться быть единственным профессионалом в своей сфере. Это вызов, но также и шанс развить свои навыки и стать экспертом в данной области.

Это вызов, но также и шанс развить свои навыки и стать экспертом в данной области. Изучать новые области. Чем больше вы знаете о различных аспектах бизнеса, тем легче будет принимать стратегические решения и находить новые возможности для компании.

Чем больше вы знаете о различных аспектах бизнеса, тем легче будет принимать стратегические решения и находить новые возможности для компании. Не забывать о самостоятельности. Когда вы работаете один, придется самостоятельно ставить задачи и находить их решение. Это поможет развить уверенность в своих способностях.

Когда вы работаете один, придется самостоятельно ставить задачи и находить их решение. Это поможет развить уверенность в своих способностях. Верить в себя.

Я начал карьерный путь с инженера-строителя, и близкие говорили, что я делаю ошибку, становясь программистом. Они говорили, что у меня уже есть стабильная и успешная карьера. «Зачем развиваться в другой сфере с нуля?» Но я понял, что если я хочу что-то изменить в своей жизни, то мне просто нужно взять и сделать это. Работа программиста бывает сложной, но она также предлагает бесконечные возможности для роста и самореализации.