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Российские и белорусские спасатели сыграли в футбол

22.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасатели Беларуси и России сыграли товарищеский футбольный матч. Коллег из Москвы пригласили минские сотрудники МЧС. Игру приурочили ко Дню рождения пожарной службы Беларуси. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская следила за игрой.

И в огонь, и воду, и на футбольное поле. Эти спасатели сегодня сменили спецодежду на футболки и бутсы. Белорус Василий Сивчак ежедневно поддерживает отличную физическую форму. Но перед матчем отношение к тренировкам особое.

«Тренируемся мы во время спорт-часов, которые организованы в МЧС, ну и в свободное от несения службы время, и в выходные, и в вечернее время, играем в любительских играх. Главное тут для нас эмоции, хорошее настроение», – сказал игрок команды МЧС Беларуси по футболу Василий Сивчак.

Настроение на стадионе праздничное. Повод есть – игру приурочили к 170-летнему юбилею создания белорусской пожарной службы. Спасатели Беларуси и России часто работают вместе, но на футбольном поле встретились впервые. Игроки надеются, что это станет традицией.

«Тренировок провели не так много, как хотелось бы, но все-таки нужно учитывать то, что служебные обязанность выполнять тоже нужно, но сыгрались. Спортивная составляющая в рамках такого большого праздника, наверное, уходит на задний план, но вы же знаете, какие амбициозные спортсмены бывают», – заявил тренер команды МЧС Беларуси по футболу Сергей Пилецкий.

Несмотря на то, что матч товарищеский, играли команды в полную силу. Счет открыли хозяева. Но российские спасатели-футболисты сдаваться не собирались.

«Нам приятно играть с сильной командой. Мы всегда принимаем приглашение наших коллег из Беларуси, потому что только вместе, работая вместе, проводя время вместе, занимаясь спортом вместе, мы становимся сильнее. Это наши браться, поэтому любой повод, любую возможность мы всегда с радостью воспринимаем», – признался игрок команды МЧС России по футболу Даниил Мартынов.

Встреча вызвала большой интерес у болельщиков. На матч пришли сотни любителей футбола. После игры специально для них организаторы провели занимательные конкурсы и викторины.



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Несмотря на то, что матч товарищеский, играли команды в полную силу. Счет открыли хозяева.
 
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