Лукашенко поставил задачу собрать 9,5 миллионов тонн зерна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Собрать больше девяти миллионов тонн зерна поручил президент Беларуси Александр Лукашенко аграриям. Потребовал железной дисциплины и внимательного отношения к технике. Глава государства провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Небо хмурится – комбайнеры ускоряются. Дожди, как обычно, пришли, когда не ждали. Еще и роса мешает начинать работу в поле с рассветом. Проблемы удвоила и недавняя засуха. Культуры, которые стояли в очереди за рапсом, созрели раньше срока.

«Если ранее мы убирали сначала рапс, переходили потом к зерновым культурам, к озимым, то сейчас практически возникла проблема одновременной уборки и тех, и других культур», – сказал агроном минского филиала агрокомбината Андрей Чижевский.

Похожие проблемы во всех регионах. Поэтому прошлогоднего рекорда в 11 миллионов тонн зерна по стране не будет. Нынешний урожай станет легче примерно на 10%, сообщили в Минсельхозпроде. Президент подчеркнул: ждет не сверхрезультатов, а реальных действий и усердия в поле.

«Я прекрасно понимаю, это не прошлогодние условия. Но ссылаться на то, что вот беда, сгорели все, это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую. Я прошу от вас 9,5 млн, 9,3 млн. И мы можем собрать, если организуемся и у нас будет нормальная дисциплина», – сказал Лукашенко.

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