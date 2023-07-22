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Лукашенко поставил задачу собрать 9,5 миллионов тонн зерна
22.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Собрать больше девяти миллионов тонн зерна поручил президент Беларуси Александр Лукашенко аграриям. Потребовал железной дисциплины и внимательного отношения к технике. Глава государства провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Небо хмурится – комбайнеры ускоряются. Дожди, как обычно, пришли, когда не ждали. Еще и роса мешает начинать работу в поле с рассветом. Проблемы удвоила и недавняя засуха. Культуры, которые стояли в очереди за рапсом, созрели раньше срока.
«Если ранее мы убирали сначала рапс, переходили потом к зерновым культурам, к озимым, то сейчас практически возникла проблема одновременной уборки и тех, и других культур», – сказал агроном минского филиала агрокомбината Андрей Чижевский.
Похожие проблемы во всех регионах. Поэтому прошлогоднего рекорда в 11 миллионов тонн зерна по стране не будет. Нынешний урожай станет легче примерно на 10%, сообщили в Минсельхозпроде. Президент подчеркнул: ждет не сверхрезультатов, а реальных действий и усердия в поле.
«Я прекрасно понимаю, это не прошлогодние условия. Но ссылаться на то, что вот беда, сгорели все, это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую. Я прошу от вас 9,5 млн, 9,3 млн. И мы можем собрать, если организуемся и у нас будет нормальная дисциплина», – сказал Лукашенко.
А дисциплина в некоторых хозяйствах «хромает». Госконтроль выявил случаи воровства и пьянства. Часть комбайнов не прошла техосмотр или прошла, но только «на бумаге». При этом несколько сотен сельхозмашин хозяйства закупили с господдержкой.
«Кого вы пытаетесь обмануть? О каком качестве уборки тогда мы можем говорить? Надо разобраться, кому мы можем эту технику давать, а кому нет. Сегодня просят технику, а в то же время под забором стоит неотремонтированная техника», – заявил белорусский лидер.
Главное требование президента – убрать без потерь. Этого хватит для обеспечения продовольственной безопасности. Александр Лукашенко сделал акцент и на запасах зерна, около 500 тысяч тонн закупят в России.
Сегодня жатва – вопрос номер один, подчеркнул президент, поэтому на прямой связи все регионы. В режиме реального времени – успехи и недочеты. Правительству белорусский лидер поручил решить проблемные вопросы в течение недели и помочь тем, кто показывает результат.
В лидерах по уборке зерна сейчас южная Брестская область. Север только приступил к жатве. Чтобы ее итог был успешным, президент потребовал соблюдать технологии, достойно оплачивать труд аграриев. А руководители должны быть в это время в полях, а не в кабинетах.
Перспективными Александр Лукашенко назвал озимый ячмень и рапс. В этом году посевы культур были увеличены. Урожайность получилась выше среднего.
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Президент Беларуси провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Глава государства потребовал железной дисциплины и внимательного отношения к...
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