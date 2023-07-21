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Лукашенко призвал аграриев не допустить потерь при уборке урожая

21.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко призвал аграриев не допустить потерь при уборке урожая
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Собрать урожай без малейших потерь – такую задачу поставил глава Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания по уборочной кампании. На прямую связь с президентом вышли руководители областей и районов, сообщает «МИР 24».

«Жатва – всегда вопрос номер один. По сути, момент истины и финиш большой работы всего агропромышленного комплекса в течение сельскохозяйственного года. Сейчас всем нужно максимально организоваться. Сегодня нужно честно ответить на вопрос, где мы справляемся, а где не дорабатываем. И срочно все недочеты исправить», – подчеркнул президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание на случаи бесхозяйственности на местах – в некоторых агрокомплексах даже не приступали к ремонту техники, когда уборочная уже в разгаре. Есть случаи нарушения дисциплины и воровства. Об этом доложил Госконтроль.

При этом аграриям мешает погода – из-за засушливого лета страна получит на 15% меньше урожая, чем в прошлом году. Президент требует убрать без потерь все, что выросло и выполнить госзаказ по зерну.



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Глава государства обратил внимание на факты бесхозяйственности на местах и напомнил о госзаказе по зерну.
 
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