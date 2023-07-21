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Лукашенко призвал аграриев не допустить потерь при уборке урожая
21.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Собрать урожай без малейших потерь – такую задачу поставил глава Беларуси Александр Лукашенко во время селекторного совещания по уборочной кампании. На прямую связь с президентом вышли руководители областей и районов, сообщает «МИР 24».
Белорусский лидер обратил внимание на случаи бесхозяйственности на местах – в некоторых агрокомплексах даже не приступали к ремонту техники, когда уборочная уже в разгаре. Есть случаи нарушения дисциплины и воровства. Об этом доложил Госконтроль.
При этом аграриям мешает погода – из-за засушливого лета страна получит на 15% меньше урожая, чем в прошлом году. Президент требует
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Глава государства обратил внимание на факты бесхозяйственности на местах и напомнил о госзаказе по зерну.
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