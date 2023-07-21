Лукашенко призвал аграриев не допустить потерь при уборке урожая

Белорусский лидер обратил внимание на случаи бесхозяйственности на местах – в некоторых агрокомплексах даже не приступали к ремонту техники, когда уборочная уже в разгаре. Есть случаи нарушения дисциплины и воровства. Об этом доложил Госконтроль.

При этом аграриям мешает погода – из-за засушливого лета страна получит на 15% меньше урожая, чем в прошлом году. Президент требует убрать без потерь все, что выросло и выполнить госзаказ по зерну.