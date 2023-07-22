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Лукашенко поздравил пожарных республики с юбилеем образования службы

22.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поздравил пожарных республики с юбилеем образования службы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государство делает все, чтобы сотрудники пожарной службы Беларуси были обеспечены самой современной защитой и техникой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент поздравил ведомство со 170-летним юбилеем, сообщает «МИР 24».

«Благодарю всех за труд, за готовность быть там, где вы нужны, в том числе и за пределами Беларуси. Доставляя гуманитарную помощь в разные стороны света, оказывая содействие в тушении лесных пожаров, преодолевая последствия природных катастроф, вы объединяете страны и народы, рушите политические барьеры и созидаете мир», – сказал Александр Лукашенко.

Ранее заместитель начальника авиационно-учебного центра ФБУ «Авиалесоохорана» Николай Ковалев рассказал, как укротителям огненной стихии удается управляться с самым сложными задачами и где они сейчас нужнее всего. Отслеживанием и тушением лесных пожаров в труднодоступных местах единственная в России специализированная служба занимается уже 92 года.



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Белорусский лидер заверил, что государство прикладывает все усилия для оснащения ведомства современными средствами защиты и техникой.
 
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