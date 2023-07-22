Лукашенко поздравил пожарных республики с юбилеем образования службы

Ранее заместитель начальника авиационно-учебного центра ФБУ «Авиалесоохорана» Николай Ковалев рассказал, как укротителям огненной стихии удается управляться с самым сложными задачами и где они сейчас нужнее всего. Отслеживанием и тушением лесных пожаров в труднодоступных местах единственная в России специализированная служба занимается уже 92 года.