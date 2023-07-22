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Лукашенко поздравил пожарных республики с юбилеем образования службы
22.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Государство делает все, чтобы сотрудники пожарной службы Беларуси были обеспечены самой современной защитой и техникой, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент поздравил ведомство со 170-летним юбилеем, сообщает «МИР 24».
Ранее заместитель начальника авиационно-учебного центра ФБУ «Авиалесоохорана» Николай Ковалев рассказал, как укротителям огненной стихии удается управляться с самым сложными задачами и где они сейчас нужнее всего.
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Белорусский лидер заверил, что государство прикладывает все усилия для оснащения ведомства современными средствами защиты и техникой.
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