Женская команда МЧС впервые приняла участие в параде к 170-летию пожарной службы Беларуси

«Заколки – это наш символ Союза женщин. Мы представляем и состоим в Союзе женщин. Все команды абсолютно одинаковы, строевой шаг. Но только что ногу шире, чтобы догонять мужчин», – отметила старший инспектор надзора и профилактики Евгения Ермольчик.

Свой парад был и у собак-спасателей. Виталий и Таисия вместе три года. Четвероногий напарник помогает искать людей в завалах.

«Она одна из опытных собак уже считается. Одна из очень спокойных, умных. Она очень сильно себя располагает к людям. Собака с мозгами», – подчеркнул командир отделения-кинолог Республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Беларуси Виталий Орлов.

Кинологи работают не только в Беларуси. Помогали в Турции после землетрясения. За это им сегодня вручили награды.

«Сейчас мир технологий, поэтому нам помогают и приборы значительно. Ну, и наши четвероногие помощники-собаки на службе состоят. Они, конечно, нам очень сильно помогают как в лесах, так и в Турции помогли нам сильно», – рассказал оперативный дежурный Центра оперативного управления республиканского отряда специального назначения «Зубр» МЧС Беларуси Сергей Новичук.

Свое видеопоздравление пожарной службе Беларуси направил Александр Лукашенко.

«Благодарю всех за труд, за готовность быть там, где вы нужны, в том числе и за пределами Беларуси. Доставляя гуманитарную помощь в разные стороны света, оказывая содействие в тушении лесных пожаров, преодолевая последствия природных катастроф, вы объединяете страны и народы, рушите политические барьеры и созидаете мир», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На время праздника в центре Минска развернулся пожарный городок со своими тематическими улицами и фотозонами. Некоторым разрешали даже примерить экипировку спасателей, а всех гостей угощали солдатской кашей.