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Парад техники прошел в Минске в честь юбилея пожарной службы Беларуси
22.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске в честь юбилея пожарной службы Беларуси" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
Пожарной службе Беларуси – 170 лет. В честь юбилея в Минске прошел парад раритетной и современной техники. Мастерство показали специалисты службы, сообщает «МИР 24».
Лучшим работником опасной профессии вручили медали. Поздравил белорусских спасателей и министр МЧС России. Он отметил сильный характер специалистов. Команды Союзного государства работают вместе и перенимают опыт коллег.
Пожарную службу Беларуси
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В параде участвовала как раритетная, так и современная техника.
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