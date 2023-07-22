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Парад техники прошел в Минске в честь юбилея пожарной службы Беларуси

22.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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МТРК «Мир»

Пожарной службе Беларуси – 170 лет. В честь юбилея в Минске прошел парад раритетной и современной техники. Мастерство показали специалисты службы, сообщает «МИР 24».

«Вся техника, которая стоит у нас на вооружении, основная техника пожарная, аварийно-спасательная, вспомогательная техника – это белорусское производство», – подчеркнул министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

Лучшим работником опасной профессии вручили медали. Поздравил белорусских спасателей и министр МЧС России. Он отметил сильный характер специалистов. Команды Союзного государства работают вместе и перенимают опыт коллег.

«Специалисты спасатели по горной подготовке на следующий год приедут в Эльбрусский спасательный центр на месяц примерно, чтобы там проходить стажировку. У нас большие планы. Мы участвуем здесь в Беларуси на сборах кинологов. Это очень востребованные специалисты, – отметил министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Пожарную службу Беларуси с праздником поздравил Александр Лукашенко. Президент отметил, что государство делает все, чтобы сотрудники ведомства были обеспечены самой современной защитой и техникой.



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Теги: Минск
 
 
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В параде участвовала как раритетная, так и современная техника.
 
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