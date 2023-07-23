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Выводы из неудач, монетизация информации и нюансы создания сайтов: новости бизнеса за 17-23 июля 2023 года
23.07.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Спрос на автоперевозки, ситуация на рынке торговой недвижимости и нюансы защиты персональных данных клиентов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В Беларуси
У бизнеса воруют персональные данные клиентов.
На рынке торговой недвижимости
Полезное для бизнеса
В эпоху цифровых технологий наличие корпоративного сайта является обязательным условием привлечения клиентов для большинства компаний из разных сфер. Но, когда возникает такая необходимость, многим предпринимателям бывает сложно понять, как сделать хороший сайт и подчеркнуть сильные стороны своего продукта. Поговорили с основателем web-студии разработки сайтов ZmitroC Дмитрием Раптуновичем о том,
Белорусские компании
Истории бизнеса
Успех в инфобизнесе до сих пор воспринимается скептически: многие считают, что если услуга не имеет материального выражения, то ее ценность стремится к нулю, ведь «все и так можно найти в интернете». Однако «Про бизнес» решил выяснить, что на самом деле стоит за инфопродуктами, и поговорил с популярной белорусской трэвел-блогеркой и автором проекта «Собирай рюкзак» Мариной Зюликовой, которая уже больше 2 лет оказывает консультации по планированию поездок, составлению маршрутов и визовым вопросам.
Необычное для бизнеса
Снижение покупательской способности — одна из говорящих характеристик ситуации в экономике в последнее время. И в этих условиях бизнесу приходится искать доступные продукты и решения, которые в то же время будут соответствовать запросу потребителя. Особенно важно находить качественные, но доступные предложения застройщикам и бизнесу в сфере ремонтных и отделочных работ. К счастью, примеры таких вариантов есть. «Про бизнес»
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Выводы из неудач, монетизация информации и нюансы создания сайтов: новости бизнеса за 17-23 июля 2023 года
Спрос на автоперевозки, ситуация на рынке торговой недвижимости и нюансы защиты персональных данных клиентов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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