ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выводы из неудач, монетизация информации и нюансы создания сайтов: новости бизнеса за 17-23 июля 2023 года

23.07.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Выводы из неудач, монетизация информации и нюансы создания сайтов: новости бизнеса за 17-23 июля 2023 года

Спрос на автоперевозки, ситуация на рынке торговой недвижимости и нюансы защиты персональных данных клиентов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В Беларуси резко вырос спрос на автомобильные грузоперевозки.

У бизнеса воруют персональные данные клиентов. Узнали, как защитить свою компанию.

На рынке торговой недвижимости ожидается рост ставок аренды.

Полезное для бизнеса

Описали кейс «А-100 Девелопмент», как неправильный скрипт для отдела продаж привел к завышенным ожиданиям клиентов, а также собрали 5 важных выводов из неудач в бизнесе, о которых говорили на конференции «FAKAП NIGHT: ИНСАЙТЫ 2023».

В эпоху цифровых технологий наличие корпоративного сайта является обязательным условием привлечения клиентов для большинства компаний из разных сфер. Но, когда возникает такая необходимость, многим предпринимателям бывает сложно понять, как сделать хороший сайт и подчеркнуть сильные стороны своего продукта. Поговорили с основателем web-студии разработки сайтов ZmitroC Дмитрием Раптуновичем о том, какие составляющие должны быть у хорошего сайта.

Белорусские компании рассказали, как внедряют инновации.

Узнали советы, как возглавить отдельное направление в компании и не умереть.

Истории бизнеса

Успех в инфобизнесе до сих пор воспринимается скептически: многие считают, что если услуга не имеет материального выражения, то ее ценность стремится к нулю, ведь «все и так можно найти в интернете». Однако «Про бизнес» решил выяснить, что на самом деле стоит за инфопродуктами, и поговорил с популярной белорусской трэвел-блогеркой и автором проекта «Собирай рюкзак» Мариной Зюликовой, которая уже больше 2 лет оказывает консультации по планированию поездок, составлению маршрутов и визовым вопросам. Узнали у девушки, почему она выбрала такой путь, сколько шла к первой монетизации, что может помочь конвертировать популярность в продажи и как хейтеры на самом деле помогают вашему продвижению.

Необычное для бизнеса

Снижение покупательской способности — одна из говорящих характеристик ситуации в экономике в последнее время. И в этих условиях бизнесу приходится искать доступные продукты и решения, которые в то же время будут соответствовать запросу потребителя. Особенно важно находить качественные, но доступные предложения застройщикам и бизнесу в сфере ремонтных и отделочных работ. К счастью, примеры таких вариантов есть. «Про бизнес» поговорил с продукт-менеджером компании ОАО «БЕЛГИПС» группа KNAUF Максимом Мартиновичем о том, как современный гипсокартон может быть адекватной заменой даже кирпичной кладке.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спрос на автоперевозки, ситуация на рынке торговой недвижимости и нюансы защиты персональных данных клиентов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парад техники прошел в Минске в честь юбилея пожарной службы Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика