Выводы из неудач, монетизация информации и нюансы создания сайтов: новости бизнеса за 17-23 июля 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Спрос на автоперевозки, ситуация на рынке торговой недвижимости и нюансы защиты персональных данных клиентов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В Беларуси резко вырос спрос на автомобильные грузоперевозки.

У бизнеса воруют персональные данные клиентов. Узнали , как защитить свою компанию.

На рынке торговой недвижимости ожидается рост ставок аренды.

Полезное для бизнеса

Описали кейс «А-100 Девелопмент», как неправильный скрипт для отдела продаж привел к завышенным ожиданиям клиентов, а также собрали 5 важных выводов из неудач в бизнесе, о которых говорили на конференции «FAKAП NIGHT: ИНСАЙТЫ 2023».

В эпоху цифровых технологий наличие корпоративного сайта является обязательным условием привлечения клиентов для большинства компаний из разных сфер. Но, когда возникает такая необходимость, многим предпринимателям бывает сложно понять, как сделать хороший сайт и подчеркнуть сильные стороны своего продукта. Поговорили с основателем web-студии разработки сайтов ZmitroC Дмитрием Раптуновичем о том, какие составляющие должны быть у хорошего сайта .

Белорусские компании рассказали , как внедряют инновации.

Узнали советы , как возглавить отдельное направление в компании и не умереть.

Истории бизнеса

Успех в инфобизнесе до сих пор воспринимается скептически: многие считают, что если услуга не имеет материального выражения, то ее ценность стремится к нулю, ведь «все и так можно найти в интернете». Однако «Про бизнес» решил выяснить, что на самом деле стоит за инфопродуктами, и поговорил с популярной белорусской трэвел-блогеркой и автором проекта «Собирай рюкзак» Мариной Зюликовой, которая уже больше 2 лет оказывает консультации по планированию поездок, составлению маршрутов и визовым вопросам. Узнали у девушки , почему она выбрала такой путь, сколько шла к первой монетизации, что может помочь конвертировать популярность в продажи и как хейтеры на самом деле помогают вашему продвижению.

Необычное для бизнеса