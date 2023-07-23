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Глэмпинг по-белорусски: как отдохнуть на природе без комаров и с комфортом?

23.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глэмпинг по-белорусски: как отдохнуть на природе без комаров и с комфортом?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси растет спрос на отдых в глэмпингах. Так называется палаточный лагерь класса «люкс». До конца лета почти все купольные домики, шатры и индейские типи забронированы. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова оценила уровень сервиса.

Глэмпинг – означает гламурный кэмпинг – палаточный лагерь в заповедном месте, но уровень сервиса как в столичной гостинице. Здесь можно провести ночь в жилище индейцев Северной Америки.

Как спланировать летний отдых?

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Типи – класса «люкс». Вместо спальных мешков – удобный матрас с
комплектом постельного белья. Обогреватель по контуру помещения, кондиционер, телевизор, защита от комаров. Жить можно круглый год.

«Обязательный комфорт – в этом суть. В глуши, но с комфортом. Замечательно! Окунуться на полчасика, почувствовать, как жили наши предки. Да, но жить как жили наши предки, я думаю, вам не захочется», – отметила хозяйка глэмпинга Наталья Мельниченко.

Сутки в индейской деревне вместе с завтраком семье из четырех человек обойдутся в 250 белорусских рублей (7,5 тысяч российских). Вечером для гостей устраивают огненное шоу с индейцами. За дополнительную плату можно прокатиться на упряжке с собаками хаски.

«У нас есть достаточно уникальные трассы по лесам, которые включают в себя и полевые части, лесные насаждения, большие сопки, перепады, реки, спуски, где мы это показываем при езде на собаках, чего в Беларуси никто не делает», – рассказал хозяин глэмпинга Роман Мельниченко.

А это первый белорусский ретрит-центр. Для гостей купольные дома, палатки-шатры. Включено трехразовое вегетарианское питание, йога, лекции, семинары.

«К нам съезжаются на учителей, не совсем только на место. К нам приезжают очень талантливые, именитые мастера. Мы стараемся делать туризм с точки зрения ивентинга», – пояснила хозяйка глэмпинга Ксения Курусь.

В глэмпинге нет интернета. Запрещены алкоголь и табак. Вместо этого утренние практики на лунном пирсе, вечерние медитации под звуки поющих чаш, практика гвоздестояния.

«Хочется комфорта. Люди просто не привыкли. Они все хотят на природу приехать, а здесь комары кусаются, еще чего-то, хочется где-то уединиться. Да, мне, конечно, глэмпинг откликается», – признался инструктор йоги, преподаватель медитации из Москвы Константин Воронков.

На лето почти все места в глэмпингах забронированы.



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Глэмпинг – означает гламурный кэмпинг – палаточный лагерь в заповедном месте, но уровень сервиса как в столичной гостинице.
 
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