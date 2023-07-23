Глэмпинг по-белорусски: как отдохнуть на природе без комаров и с комфортом?

«Обязательный комфорт – в этом суть. В глуши, но с комфортом. Замечательно! Окунуться на полчасика, почувствовать, как жили наши предки. Да, но жить как жили наши предки, я думаю, вам не захочется», – отметила хозяйка глэмпинга Наталья Мельниченко.

Сутки в индейской деревне вместе с завтраком семье из четырех человек обойдутся в 250 белорусских рублей (7,5 тысяч российских). Вечером для гостей устраивают огненное шоу с индейцами. За дополнительную плату можно прокатиться на упряжке с собаками хаски.

«У нас есть достаточно уникальные трассы по лесам, которые включают в себя и полевые части, лесные насаждения, большие сопки, перепады, реки, спуски, где мы это показываем при езде на собаках, чего в Беларуси никто не делает», – рассказал хозяин глэмпинга Роман Мельниченко.

А это первый белорусский ретрит-центр. Для гостей купольные дома, палатки-шатры. Включено трехразовое вегетарианское питание, йога, лекции, семинары.

«К нам съезжаются на учителей, не совсем только на место. К нам приезжают очень талантливые, именитые мастера. Мы стараемся делать туризм с точки зрения ивентинга», – пояснила хозяйка глэмпинга Ксения Курусь.

В глэмпинге нет интернета. Запрещены алкоголь и табак. Вместо этого утренние практики на лунном пирсе, вечерние медитации под звуки поющих чаш, практика гвоздестояния.

«Хочется комфорта. Люди просто не привыкли. Они все хотят на природу приехать, а здесь комары кусаются, еще чего-то, хочется где-то уединиться. Да, мне, конечно, глэмпинг откликается», – признался инструктор йоги, преподаватель медитации из Москвы Константин Воронков.