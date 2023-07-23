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Глэмпинг по-белорусски: как отдохнуть на природе без комаров и с комфортом?
23.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси растет спрос на отдых в глэмпингах. Так называется палаточный лагерь класса «люкс». До конца лета почти все купольные домики, шатры и индейские типи забронированы. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова оценила уровень сервиса.
комплектом постельного белья. Обогреватель по контуру помещения, кондиционер, телевизор, защита от комаров. Жить можно круглый год.
«Обязательный комфорт – в этом суть. В глуши, но с комфортом. Замечательно! Окунуться на полчасика, почувствовать, как жили наши предки. Да, но жить как жили наши предки, я думаю, вам не захочется», – отметила хозяйка глэмпинга Наталья Мельниченко.
Сутки в индейской деревне вместе с завтраком семье из четырех человек обойдутся в 250 белорусских рублей (7,5 тысяч российских). Вечером для гостей устраивают огненное шоу с индейцами. За дополнительную плату можно прокатиться на упряжке с собаками хаски.
А это первый белорусский ретрит-центр. Для гостей купольные дома, палатки-шатры. Включено трехразовое вегетарианское питание, йога, лекции, семинары.
В глэмпинге нет интернета. Запрещены алкоголь и табак. Вместо этого утренние практики на лунном пирсе, вечерние медитации под звуки поющих чаш, практика гвоздестояния.
На лето почти все
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Глэмпинг – означает гламурный кэмпинг – палаточный лагерь в заповедном месте, но уровень сервиса как в столичной гостинице.
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