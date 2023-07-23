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У Домрачевой и Бьорндалена родилась дочка

23.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Домрачевой и Бьорндалена родилась дочка
 Наталия Федосенко/ТАСС

Легенды мирового биатлона Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален во второй раз стали родителями. В семье олимпийских чемпионов родилась дочка, сообщает «МИР 24».

«Еще одно чудо в нашей семье», – так подписала фото прославленная биатлонистка. В своих социальных сетях Дарья поблагодарила за профессионализм врачей пятого родильного дома Минска.

Домрачева и Бьордален поженились семь лет назад, в том же году у влюбленных родился первенец Ксения. Спортсмены встретились на Олимпиаде в Ванкувере. В Сочи у них завязались отношения, а в Пхенчхане норвежец уже был тренером белоруски. В Пекине спортсмены вместе были наставниками национальной сборной Китая.



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Теги: Минск
 
 
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Это второй ребенок в семье. Старшую девочку зовут Ксения.
 
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