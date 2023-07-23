У Домрачевой и Бьорндалена родилась дочка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наталия Федосенко/ТАСС

Легенды мирового биатлона Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален во второй раз стали родителями. В семье олимпийских чемпионов родилась дочка, сообщает «МИР 24».



«Еще одно чудо в нашей семье», – так подписала фото прославленная биатлонистка. В своих социальных сетях Дарья поблагодарила за профессионализм врачей пятого родильного дома Минска.

Домрачева и Бьордален поженились семь лет назад, в том же году у влюбленных родился первенец Ксения. Спортсмены встретились на Олимпиаде в Ванкувере. В Сочи у них завязались отношения, а в Пхенчхане норвежец уже был тренером белоруски. В Пекине спортсмены вместе были наставниками национальной сборной Китая.