|
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом
23.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом, сообщает «МИР 24».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Президент Беларуси планирует обсудить дальнейшее развитие белорусско-российских отношений и взаимодействие в рамках Союзного государства.
Ранее сообщалось, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси намерен обсудить развитие белорусско-российских отношений.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)