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Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом

23.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом, сообщает «МИР 24».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко призвал быстрее строить белорусские порты в России.

Президент Беларуси планирует обсудить дальнейшее развитие белорусско-российских отношений и взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко высоко оценил результаты сотрудничества Беларуси и Петербурга. Президент Беларуси назвал их впечатляющими.



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Президент Беларуси намерен обсудить развитие белорусско-российских отношений.
 
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