Аграрии Беларуси собрали первую партию рапса вопреки погоде

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Массовая уборка рапса началась в Беларуси. Аграриям приходится ускоряться из-за переменчивой погоды. Планы на урожай амбициозные – больше миллиона тонн, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Александр Денисевич заводит свой комбайн с рассветом и глушит мотор на закате. Убирать приходится с перерывами на дождь. Поэтому, как только небо проясняется, комбайн ускоряется. Главное – следить за исправностью техники.

«Тут все крутится, все вертится, большие нагрузки. Не посмотришь – не поедешь», – говорит механизатор.

Заставляет торопиться и недавняя засуха. Культуры, которые планировали убрать после рапса, созрели раньше срока. Аграрии говорят: начали «подгорать». При этом сам рапс еще не был готов к скашиванию.

«Стебель еще зеленый, а сам стручок уже растрескивается. То есть мы уже теряем семена. Стараемся сохранить то, что осталось. Проведена химическая обработка. Что позволило немножко раньше начать убирать эту культуру», – пояснил агроном минского филиала агрокомбината Андрей Чижевский.