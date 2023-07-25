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Аграрии Беларуси собрали первую партию рапса вопреки погоде
25.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Массовая уборка рапса началась в Беларуси. Аграриям приходится ускоряться из-за переменчивой погоды. Планы на урожай амбициозные – больше миллиона тонн, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Александр Денисевич заводит свой комбайн с рассветом и глушит мотор на закате. Убирать приходится с перерывами на дождь. Поэтому, как только небо проясняется, комбайн ускоряется. Главное – следить за исправностью техники.
«Тут все крутится, все вертится, большие нагрузки. Не посмотришь – не поедешь», – говорит механизатор.
Заставляет торопиться и недавняя засуха. Культуры, которые планировали убрать после рапса, созрели раньше срока. Аграрии говорят: начали «подгорать». При этом сам рапс еще не был готов к скашиванию.
Благодаря такой обработке стебель стал «суше», а значит, комбайну убирать посевы проще – меньше расход топлива, и детали не изнашиваются.
В этом году посевы рапса в стране увеличили. Аграрии планируют побить прошлогодний рекорд в 900 тысяч тонн и собрать почти миллион. Культура капризная, но перспективная, не раз подчеркивал Александр Лукашенко. Если раньше рапсовые
Высокой урожайности добились за счет новых сортов. Ученые адаптируют их к белорусскому климату. Благодаря этому в прошлом году в стране удвоили производство рапсового масла. Беларусь входит в десятку экспортеров этого продукта. Всего в Беларуси планируют
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Президент Лукашенко считает это растение хорошей денежной культурой. В стране рассчитывают в этом году вырастить около миллиона тонн рапса.
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