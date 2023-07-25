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Аграрии Беларуси собрали первую партию рапса вопреки погоде

25.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Аграрии Беларуси собрали первую партию рапса вопреки погоде
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовая уборка рапса началась в Беларуси. Аграриям приходится ускоряться из-за переменчивой погоды. Планы на урожай амбициозные – больше миллиона тонн, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Александр Денисевич заводит свой комбайн с рассветом и глушит мотор на закате. Убирать приходится с перерывами на дождь. Поэтому, как только небо проясняется, комбайн ускоряется. Главное – следить за исправностью техники.

«Тут все крутится, все вертится, большие нагрузки. Не посмотришь – не поедешь», – говорит механизатор.

Заставляет торопиться и недавняя засуха. Культуры, которые планировали убрать после рапса, созрели раньше срока. Аграрии говорят: начали «подгорать». При этом сам рапс еще не был готов к скашиванию.

«Стебель еще зеленый, а сам стручок уже растрескивается. То есть мы уже теряем семена. Стараемся сохранить то, что осталось. Проведена химическая обработка. Что позволило немножко раньше начать убирать эту культуру», – пояснил агроном минского филиала агрокомбината Андрей Чижевский.

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Благодаря такой обработке стебель стал «суше», а значит, комбайну убирать посевы проще – меньше расход топлива, и детали не изнашиваются.

В этом году посевы рапса в стране увеличили. Аграрии планируют побить прошлогодний рекорд в 900 тысяч тонн и собрать почти миллион. Культура капризная, но перспективная, не раз подчеркивал Александр Лукашенко. Если раньше рапсовые посевы были скорее экспериментальными, то теперь этой культуре быть, заявил президент на недавнем совещании по уборочной кампании.

«Это хорошая денежная культура. Ею нужно заниматься. Китайцы просят увеличить поставки им рапсового масла. Да и европейцы, какими бы санкции ни были, с удовольствием будут брать у вас это масло. Надо потихоньку наше население приучать к рапсовому маслу. Оно абсолютно не хуже, чем подсолнечное, а по многим показателям даже лучше», – отметил президент Беларуси.

Высокой урожайности добились за счет новых сортов. Ученые адаптируют их к белорусскому климату. Благодаря этому в прошлом году в стране удвоили производство рапсового масла. Беларусь входит в десятку экспортеров этого продукта. Всего в Беларуси планируют убрать 9,5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Такую задачу поставил Александр Лукашенко на совещании.



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Президент Лукашенко считает это растение хорошей денежной культурой. В стране рассчитывают в этом году вырастить около миллиона тонн рапса.
 
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