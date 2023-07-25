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Рейтинг эффективности агентств 2023 будет сформирован по итогам ADMA Awards

25.07.2023 13:09 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Рейтинг эффективности агентств 2023 будет сформирован по итогам ADMA Awards

Не секрет, что руководители и владельцы бизнесов по всему миру стремятся достичь эффективности при создании и продвижении своих брендов, используя креативные технологии и инновации в маркетинге. Для достижения этих целей и создания творческих решений в сфере маркетинга, рекламы и коммуникаций, преобладающее большинство компаний выбирают довериться компетенциям и опыту профессионалов, привлекая международные и локальные агентства.

Одними из основных критериев, которыми руководствуются компании для продвижения своих брендов при выборе индустриальных партнеров, являются креативность и эффективность агентств, доказанная победами на Фестивалях и Премиях, которые признаны профессиональным сообществом и формируют рейтинги креативности и эффективности на национальном и международном уровне.

Рейтинг эффективности агентств 2023 будет сформирован по итогам ADMA Awards
Advertising & Marketing Awards — престижная профессиональная премия в сфере эффективности маркетинга, которая ежегодно формирует Рейтинг эффективности агентств и брендов, а также Персональный рейтинг маркетологов в соответствии с международными стандартами.

Рейтинги призваны продвигать эффективные маркетинговые практики, служить индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке и повышать конкурентоспособность брендов на рынке Беларуси и за ее пределами.

Впервые премия ADMA AWARDS состоялась в 2016 году, соорганизатором выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (АКМА). Премия Advertising & Marketing Awards включает 23 номинации в категории товаров и услуг и 22 специальные номинации, которые демонстрируют маркетинговую эффективность во всех возможных бизнес ситуациях — в рамках конкретных продуктовых или сервисных секторов, как эффективно использовать ключевой фактор влияния, как создать краткосрочный результат, как добиться долгосрочного успеха и т.д.

Рейтинг эффективности агентств 2023 будет сформирован по итогам ADMA Awards

Войти в Рейтинг эффективности можно, став участником профессиональной премии Advertising & Marketing Awards 2023. Подробнее ознакомиться с условиями участия можно в ENTRY KIT.

Конкурсные проекты принимаются до 28 сентября. До 31 июля действует льготная стоимость. Подробная информация о премии на официальном сайте admaawards.by.

 
 
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