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Рейтинг эффективности агентств 2023 будет сформирован по итогам ADMA Awards
25.07.2023 13:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Не секрет, что руководители и владельцы бизнесов по всему миру стремятся достичь эффективности при создании и продвижении своих брендов, используя креативные технологии и инновации в маркетинге. Для достижения этих целей и создания творческих решений в сфере маркетинга, рекламы и коммуникаций, преобладающее большинство компаний выбирают довериться компетенциям и опыту профессионалов, привлекая международные и локальные агентства.
Одними из основных критериев, которыми руководствуются компании для продвижения своих брендов при выборе индустриальных партнеров, являются креативность и эффективность агентств, доказанная победами на Фестивалях и Премиях, которые признаны профессиональным сообществом и формируют рейтинги креативности и эффективности на национальном и международном уровне.
Рейтинги призваны продвигать эффективные маркетинговые практики, служить индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке и повышать конкурентоспособность брендов на рынке Беларуси и за ее пределами.
Впервые премия ADMA AWARDS состоялась в 2016 году, соорганизатором выступает Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (
Войти в Рейтинг эффективности можно,
Конкурсные проекты принимаются до 28 сентября. До 31 июля действует
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Не секрет, что руководители и владельцы бизнесов по всему миру стремятся достичь эффективности при создании и продвижении своих брендов,...
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