Экипажи комбайнеров намолотили по две тысячи тонн зерна в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семейные и молодежные экипажи в лидерах. Белорусские аграрии ставят новые рекорды. Намолотили по две тысячи тонн зерна . По традиции с новым рубежом комбайнеров поздравили в поле, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Второй праздник за месяц. В этом хозяйстве снова отмечают почетный рубеж – очередная тысяча тонн зерна. Герои поля – молодежный экипаж комбайнеров и водитель.

В лидерах и семейные экипажи. Надежда и Сергей Костюкевичи вместе и дома, и на работе. Она единственная женщина в поле во всем районе. Второй сезон жатвы помогает супругу ставить рекорды. Пара уже намолотила тысячу тонн зерна.

«В прошлом году было немножко сложнее, потому что не знала техники. А второй сезон уже как-то проще, ты же знаешь уже, что где находится», – рассказала помощник комбайнера Надежда Костюкевич.

Агрономы выращивали зерновые, не нарушая технологий. Поэтому теперь у комбайнеров работы много. Машины останавливают лишь на обед и ужин.



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