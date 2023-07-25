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Экипажи комбайнеров намолотили по две тысячи тонн зерна в Беларуси
25.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Семейные и молодежные экипажи в лидерах. Белорусские аграрии ставят новые рекорды. Намолотили по две тысячи тонн
Второй праздник за месяц. В этом хозяйстве снова отмечают почетный рубеж – очередная тысяча тонн зерна. Герои поля – молодежный экипаж комбайнеров и водитель.
В лидерах и семейные экипажи. Надежда и Сергей Костюкевичи вместе и дома, и на работе. Она единственная женщина в поле во всем районе. Второй сезон жатвы помогает супругу ставить рекорды. Пара уже намолотила тысячу тонн зерна.
Агрономы выращивали зерновые, не нарушая технологий. Поэтому теперь у комбайнеров работы много. Машины останавливают лишь на обед и ужин.
«Лидеры – это хорошо. Но сегодня самое главное – технологически организационно в сроки с минимальными потерями убрать хлеб в Минской области. Это самая главная наша задача. Но если будет необходимость, мы будем оказывать помощь и своим соседям», – отметил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.
Аграрии рассчитывают завершить уборочную через три недели. Потом начнется новый этап – сев озимых на следующий год. Уже готовят почвы и вносят удобрения.
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Аграрии рассчитывают завершить уборочную кампанию через три недели.
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