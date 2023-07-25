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Экипажи комбайнеров намолотили по две тысячи тонн зерна в Беларуси

25.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экипажи комбайнеров намолотили по две тысячи тонн зерна в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семейные и молодежные экипажи в лидерах. Белорусские аграрии ставят новые рекорды. Намолотили по две тысячи тонн зерна. По традиции с новым рубежом комбайнеров поздравили в поле, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Второй праздник за месяц. В этом хозяйстве снова отмечают почетный рубеж – очередная тысяча тонн зерна. Герои поля – молодежный экипаж комбайнеров и водитель.

В лидерах и семейные экипажи. Надежда и Сергей Костюкевичи вместе и дома, и на работе. Она единственная женщина в поле во всем районе. Второй сезон жатвы помогает супругу ставить рекорды. Пара уже намолотила тысячу тонн зерна.

«В прошлом году было немножко сложнее, потому что не знала техники. А второй сезон уже как-то проще, ты же знаешь уже, что где находится», – рассказала помощник комбайнера Надежда Костюкевич.

Агрономы выращивали зерновые, не нарушая технологий. Поэтому теперь у комбайнеров работы много. Машины останавливают лишь на обед и ужин.

Будущий хлеб, озимую пшеницу начинают убирать, когда колосок из зеленого становится золотисто-желтыми. Лучшая погода – теплая и солнечная. Но в жаркие дни на полях дежурят спасатели.

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В Минской области госзаказ на зерно уже выполнили на 10%. Темпы не снижают. Уже почти подоспели озимый рапс и тритикале.

«Лидеры – это хорошо. Но сегодня самое главное – технологически организационно в сроки с минимальными потерями убрать хлеб в Минской области. Это самая главная наша задача. Но если будет необходимость, мы будем оказывать помощь и своим соседям», – отметил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Сергей Примаченко.

Аграрии рассчитывают завершить уборочную через три недели. Потом начнется новый этап – сев озимых на следующий год. Уже готовят почвы и вносят удобрения.



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Аграрии рассчитывают завершить уборочную кампанию через три недели.
 
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