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Погода в СНГ: последствия схода селя под Алматы, пыльные бури в Таджикистане, ливни в Беларуси
25.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Плюс 25,
Казахстан
Казахстанцы в ожидании прохлады. От жары, которая не спадает даже ночью, жители уже устали. Во вторник в Алматы плюс 43. Из-за высоких температур предгорные районы оказались в зоне риска.
В Алматинской области до сих пор устраняют последствия селя. Бурный поток в выходные обрушился сразу на три района. Больше сотни домов подтопило в поселке Шиен. В воде – дворы и подвалы. В Жамбылском районе образовался перелив через дорогу, дождевые воды снесли газовую трубу, в Талгарском – размыли земляную дамбу перед мостом. В течение суток его восстановили. Из опасной зоны эвакуировали 400 человек. Сейчас движение восстановлено, угрозы нет. Специалисты следят за состоянием рек. Селеопасный период в регионе продлится до середины сентября.
Таджикистан
Слабая мгла во вторник в Душанбе. В столице Таджикистана переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 41 градуса. Из-за жары прогнозируется повышение уровня воды в реках Пяндж, Зерафшан и Вахш.
По данным специалистов, сохраняется опасность схода селей. Из-за сильных порывов ветра южные районы Таджикистана накроет пыльная буря.
Беларусь
Минчанам во вторник не стоит выходить из дома без зонта. На большей части страны пройдут дожди, местами – ливни с грозами. В отдельных районах возможен град. Объявлен оранжевый уровень опасности.
При этом температура комфортная: в Минске плюс 23. На юге страны воздух прогреется до 30 градусов. В такую погоду спасатели советуют обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Машины не стоит парковать рядом с деревьями. Если непогода застала на улице, нужно найти укрытие. В МЧС напоминают: купаться во время грозы запрещено.
Кыргызстан
Очередная волна зноя накрыла Кыргызстан. В Бишкеке – 38 градусов. На юге республики – еще жарче. Там обжигающим солнцем пользуются мастера по изготовлению тандыра. Традиционную глиняную
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