ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: последствия схода селя под Алматы, пыльные бури в Таджикистане, ливни в Беларуси

25.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: последствия схода селя под Алматы, пыльные бури в Таджикистане, ливни в Беларуси
 МТРК «Мир»

Плюс 25, гроза и усиление ветра ожидаются во вторник в Москве. В связи с этим предприятиям общественного питания рекомендовано закрыть летние веранды и укрепить все конструкции. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстанцы в ожидании прохлады. От жары, которая не спадает даже ночью, жители уже устали. Во вторник в Алматы плюс 43. Из-за высоких температур предгорные районы оказались в зоне риска.

В Алматинской области до сих пор устраняют последствия селя. Бурный поток в выходные обрушился сразу на три района. Больше сотни домов подтопило в поселке Шиен. В воде – дворы и подвалы. В Жамбылском районе образовался перелив через дорогу, дождевые воды снесли газовую трубу, в Талгарском – размыли земляную дамбу перед мостом. В течение суток его восстановили. Из опасной зоны эвакуировали 400 человек. Сейчас движение восстановлено, угрозы нет. Специалисты следят за состоянием рек. Селеопасный период в регионе продлится до середины сентября.

Таджикистан

Слабая мгла во вторник в Душанбе. В столице Таджикистана переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 41 градуса. Из-за жары прогнозируется повышение уровня воды в реках Пяндж, Зерафшан и Вахш.

По данным специалистов, сохраняется опасность схода селей. Из-за сильных порывов ветра южные районы Таджикистана накроет пыльная буря.

Беларусь

Минчанам во вторник не стоит выходить из дома без зонта. На большей части страны пройдут дожди, местами – ливни с грозами. В отдельных районах возможен град. Объявлен оранжевый уровень опасности.

При этом температура комфортная: в Минске плюс 23. На юге страны воздух прогреется до 30 градусов. В такую погоду спасатели советуют обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Машины не стоит парковать рядом с деревьями. Если непогода застала на улице, нужно найти укрытие. В МЧС напоминают: купаться во время грозы запрещено.

Кыргызстан

Очередная волна зноя накрыла Кыргызстан. В Бишкеке – 38 градусов. На юге республики – еще жарче. Там обжигающим солнцем пользуются мастера по изготовлению тандыра. Традиционную глиняную печь для приготовления лепешек и самсы используют как минимум со Средних веков. С тех пор технология изготовления практически не изменилась. Все делается вручную. Самый пик работы мастеров приходится на середину лета, чтобы тандыр мог высохнуть на обжигающем солнце и приобрести нужную прочность. Стоит печь ручной работы от 2 тысяч рублей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
«Складские запасы растут — и это хорошо». Обзор рынка складской недвижимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2023
Mir24.TV Belarus
25.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика