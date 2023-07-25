Погода в СНГ: последствия схода селя под Алматы, пыльные бури в Таджикистане, ливни в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Плюс 25, гроза и усиление ветра ожидаются во вторник в Москве. В связи с этим предприятиям общественного питания рекомендовано закрыть летние веранды и укрепить все конструкции. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстанцы в ожидании прохлады. От жары, которая не спадает даже ночью, жители уже устали. Во вторник в Алматы плюс 43. Из-за высоких температур предгорные районы оказались в зоне риска.

В Алматинской области до сих пор устраняют последствия селя. Бурный поток в выходные обрушился сразу на три района. Больше сотни домов подтопило в поселке Шиен. В воде – дворы и подвалы. В Жамбылском районе образовался перелив через дорогу, дождевые воды снесли газовую трубу, в Талгарском – размыли земляную дамбу перед мостом. В течение суток его восстановили. Из опасной зоны эвакуировали 400 человек. Сейчас движение восстановлено, угрозы нет. Специалисты следят за состоянием рек. Селеопасный период в регионе продлится до середины сентября.

Таджикистан

Слабая мгла во вторник в Душанбе. В столице Таджикистана переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 41 градуса. Из-за жары прогнозируется повышение уровня воды в реках Пяндж, Зерафшан и Вахш.

По данным специалистов, сохраняется опасность схода селей. Из-за сильных порывов ветра южные районы Таджикистана накроет пыльная буря.