Белорусско-узбекский женский бизнес-форум запланировали провести в Минске в сентябре

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К совместному с Узбекистаном женскому форуму готовятся в Беларуси. Детали обсудили в Совете Республики, передает «МИР 24».

В программе – создание совместных проектов в сфере легкой и тяжелой промышленности, а также сельского хозяйства. Состоятся заседания шести тематических секций, пройдет выставка. Особое внимание уделят сотрудничеству женских и молодежных организаций двух стран.

«Мы хотим показать потенциал нашей страны. Мы хотим показать нашу страну в целом, наше гостеприимство. Конечно, для нас очень важна экономическая составляющая, потому что нас связывают добрые отношения, многочисленные контракты, соглашения, которые действуют между нашими странами», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

«Это достаточно новое направление. С женщинами из Российской Федерации налажены давние контакты, и это дает конкретный результат, в том числе экономический. Открываются магазины, появляются связи между более мелким бизнесом, между предпринимателями . Мы надеемся, что и белорусско-узбекский форум послужит толчком для того, чтобы это все переросло в конкретные проекты», – сказала директор Представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Планируется, что бизнес-форум пройдет в начале сентября в рамках официального визита председателя Сената парламента Узбекистана Танзилы Нарбаевой.