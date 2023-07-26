|
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум запланировали провести в Минске в сентябре
26.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
К совместному с Узбекистаном женскому форуму готовятся в Беларуси. Детали обсудили в Совете Республики, передает «МИР 24».
В программе – создание совместных проектов в сфере легкой и тяжелой промышленности, а также сельского хозяйства. Состоятся заседания шести тематических секций, пройдет выставка. Особое внимание уделят сотрудничеству женских и молодежных организаций двух стран.
«Это достаточно новое направление. С женщинами из Российской Федерации налажены давние контакты, и это дает конкретный результат, в том числе экономический. Открываются магазины, появляются связи между более мелким бизнесом,
Планируется, что бизнес-форум пройдет в начале сентября в рамках официального визита председателя Сената парламента Узбекистана Танзилы Нарбаевой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе – создание совместных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)