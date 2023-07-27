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Команды по пляжному футболу узнали своих соперников на II Играх стран СНГ

27.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Команды по пляжному футболу узнали своих соперников на II Играх стран СНГ
 МТРК «Мир»

Жеребьевка по пляжному футболу прошла в Минске. На ней определили порядок выхода команд на поле во время II Игр стран СНГ, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Удача в пляжном футболе зависит от Рыси – символа Игр. Маскот определил, кто с кем выйдет на поле. На столах – две чаши. В первой – номинанты от стран СНГ, во второй – от других государств. Беларусь – принимающая сторона, потому она автоматически попадает в первую группу.

Остальных участников определяли по стандартной схеме. Вытаскивали по очереди шары с номерами номинантов из стеклянных чаш. По итогам в группе А встретятся Беларусь, Азербайджан, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В группе Б – Россия, Узбекистан, Оман и Египет. Но есть в программе жеребьевки и исключения. На турнире определят не только четверку лучших. После полуфиналов пройдет утешительный плей-офф. Там команды сыграют за пятое, шестое, седьмое и восьмое место.

«Порядка шести-восьми топовых команд участвуют в соревнованиях. Группы в целом ровные. Не хотелось бы никого выделять. Считаю, что в нашей группе все команды достойные. Все будут играть на результат. Легко не будет ни с одной командой», – отметил директор по месту проведения соревнований по пляжному футболу Александр Баранов.

За интригой жеребьевки следили не только в зале, но и в ходе онлайн-трансляции. Сразу после церемонии результаты отправили командам. Соревнования по пляжный футболу примет спортивный комплекс «Олимпийский» в Минске с 5 по 9 августа.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь – принимающая сторона, потому она автоматически попала в первую группу.
 
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