Команды по пляжному футболу узнали своих соперников на II Играх стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Жеребьевка по пляжному футболу прошла в Минске. На ней определили порядок выхода команд на поле во время II Игр стран СНГ, рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Удача в пляжном футболе зависит от Рыси – символа Игр. Маскот определил, кто с кем выйдет на поле. На столах – две чаши. В первой – номинанты от стран СНГ, во второй – от других государств. Беларусь – принимающая сторона, потому она автоматически попадает в первую группу.