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О чем пишут мировые СМИ: переворот в Нигере и смертельные пожары в Европе

27.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Нигера Мохамед Базум отстранен от власти. Военные выступили с соответствующим заявлением на национальном телевидении, сообщает The Guardian. Ранее вооруженные войска блокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Полковник Амаду Абдрамане, который выступил по телевидению, заявил, что режиму следовало положить конец из-за «ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Границы страны были закрыты, все учреждения приостановили работу, был объявлен общенациональный комендантский час.

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в девяти странах Средиземноморского региона. Ситуация усугубилась из-за аномальной жары, охватившей некоторые районы Греции, Италии, Испании, Канарских островов, Португалии, Турции, Хорватии и Франции, а также Алжир и Тунис, сообщает The Independent. Так, в Греции всего за сутки вспыхнул 61 новый пожар, на острове Родос введено чрезвычайное положение. Лесные пожары также привели к рекордным выбросам парниковых газов в этом месяце – почти вдвое выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2007 году.

В третьем по площади водохранилище Казахстана проведут мероприятия по очистке дна. Шардаринское водохранилище в Туркестанской области было построено в 1966 году, сообщает «Казахстанская правда». Специалисты взяли пробы со дна хранилища и направили их в лабораторию для выявления соотношения песка и ила. В последний раз батиметрическая съемка водоема производилась в 1977 году, с тех пор объем воды существенно изменился из-за заиливания.

В Бишкеке проводят электронную инвентаризацию деревьев. В мэрии столицы Кыргызстана рассказали, что эта программа позволит автоматизировать рабочие процессы и проводить мониторинг зеленых насаждений, сообщает 24.kg. Также данные инвентаризации планируют использовать при разработке программ озеленения. Деревьям создают своего рода «медицинские карточки», куда вносят информацию о количестве, геолокации, видах, орошаемости и состоянии насаждений.

Праздник в помощь бездомным животным проведут в Могилеве. В программу войдут выступления кинологов и консультации ветеринарных врачей, сообщает БелТА. Мероприятие под названием «У любви нет породы» состоится 30 июня. гости праздника при желании могут оказать помощь бездомным кошкам и собакам, получить советы по уходу за собственными животными и посетить концерт.



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Теги: Могилев
 
 
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Военные Нигера заявили о смещении президента. Жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья стали более 40 человек.
 
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