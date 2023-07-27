О чем пишут мировые СМИ: переворот в Нигере и смертельные пожары в Европе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Нигера Мохамед Базум отстранен от власти. Военные выступили с соответствующим заявлением на национальном телевидении, сообщает The Guardian . Ранее вооруженные войска блокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Полковник Амаду Абдрамане, который выступил по телевидению, заявил, что режиму следовало положить конец из-за «ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Границы страны были закрыты, все учреждения приостановили работу, был объявлен общенациональный комендантский час.

Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в девяти странах Средиземноморского региона. Ситуация усугубилась из-за аномальной жары, охватившей некоторые районы Греции, Италии, Испании, Канарских островов, Португалии, Турции, Хорватии и Франции, а также Алжир и Тунис, сообщает The Independent . Так, в Греции всего за сутки вспыхнул 61 новый пожар, на острове Родос введено чрезвычайное положение. Лесные пожары также привели к рекордным выбросам парниковых газов в этом месяце – почти вдвое выше предыдущего максимума, зафиксированного в 2007 году.

В третьем по площади водохранилище Казахстана проведут мероприятия по очистке дна. Шардаринское водохранилище в Туркестанской области было построено в 1966 году, сообщает «Казахстанская правда» . Специалисты взяли пробы со дна хранилища и направили их в лабораторию для выявления соотношения песка и ила. В последний раз батиметрическая съемка водоема производилась в 1977 году, с тех пор объем воды существенно изменился из-за заиливания.

В Бишкеке проводят электронную инвентаризацию деревьев. В мэрии столицы Кыргызстана рассказали, что эта программа позволит автоматизировать рабочие процессы и проводить мониторинг зеленых насаждений, сообщает 24.kg . Также данные инвентаризации планируют использовать при разработке программ озеленения. Деревьям создают своего рода «медицинские карточки», куда вносят информацию о количестве, геолокации, видах, орошаемости и состоянии насаждений.