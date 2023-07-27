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О чем пишут мировые СМИ: переворот в Нигере и смертельные пожары в Европе
27.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Нигера Мохамед Базум отстранен от власти. Военные выступили с соответствующим заявлением на национальном телевидении, сообщает
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в девяти странах Средиземноморского региона. Ситуация усугубилась из-за аномальной жары, охватившей некоторые районы Греции, Италии, Испании, Канарских островов, Португалии, Турции, Хорватии и Франции, а также Алжир и Тунис, сообщает
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Военные Нигера заявили о смещении президента. Жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья стали более 40 человек.
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