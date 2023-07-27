Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уборочная кампания в Беларуси набирает обороты. Аграрии страны уже намолотили первый миллион тонн зерна. В республике продолжают уборку колосовых культур: пшеницы, ячменя, овса и других, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Больше 7,5 тысяч единиц техники трудится в полях. Уже убрали больше 15% площадей. Задачу усложняет непогода: сначала засуха, а теперь обильные ливни замедляют темпы уборочной. Перемена погоды сказалась и на урожайности. В этом году зерна соберут немного меньше, чем в прошлом. Но хлеба точно хватит всем, уверяют специалисты.

«Мы полностью обеспечим страну продовольственным, семенным и фуражным зерном. В таких погодных условиях нужно пользоваться каждой минутой и обеспечить уборку зерновых без потерь. Мы должны максимально приложить усилия, чтобы убрать и при необходимости подсушить зерно. Все зерно должно быть в закромах родины», – сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.