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Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
27.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уборочная кампания в Беларуси набирает обороты. Аграрии страны уже намолотили первый миллион тонн зерна. В республике продолжают уборку колосовых культур: пшеницы, ячменя, овса и других, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Больше 7,5 тысяч единиц техники трудится в полях. Уже убрали больше 15% площадей. Задачу усложняет непогода: сначала засуха, а теперь обильные ливни замедляют темпы уборочной. Перемена погоды сказалась и на урожайности. В этом году зерна соберут немного меньше, чем в прошлом. Но хлеба точно хватит всем, уверяют специалисты.
По темпу уборки и урожайности традиционно лидирует юго-запад страны: Брестская и Гродненская области.
Активно сейчас убирают рапс. Больше половины площадей «черного золота» – полмиллиона тонн этой культуры – уже в запасниках страны. Всего в этом году планируют собрать больше 9 миллионов тонн зерна, включая кукурузу, сурепицу и рапс. За день в стране намолачивают примерно 42 тысячи тонн зерна.
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По темпу уборки традиционно лидируют Брестская и Гродненская области.
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