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Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

27.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские аграрии собрали первый миллион тонн зерна
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уборочная кампания в Беларуси набирает обороты. Аграрии страны уже намолотили первый миллион тонн зерна. В республике продолжают уборку колосовых культур: пшеницы, ячменя, овса и других, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Больше 7,5 тысяч единиц техники трудится в полях. Уже убрали больше 15% площадей. Задачу усложняет непогода: сначала засуха, а теперь обильные ливни замедляют темпы уборочной. Перемена погоды сказалась и на урожайности. В этом году зерна соберут немного меньше, чем в прошлом. Но хлеба точно хватит всем, уверяют специалисты.

«Мы полностью обеспечим страну продовольственным, семенным и фуражным зерном. В таких погодных условиях нужно пользоваться каждой минутой и обеспечить уборку зерновых без потерь. Мы должны максимально приложить усилия, чтобы убрать и при необходимости подсушить зерно. Все зерно должно быть в закромах родины», – сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

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По темпу уборки и урожайности традиционно лидирует юго-запад страны: Брестская и Гродненская области. Аграрии ставят рекорды во всех регионах: уже появились первые «тысячники» и «двухтысячники». Трудятся и семейные экипажи.

Активно сейчас убирают рапс. Больше половины площадей «черного золота» – полмиллиона тонн этой культуры – уже в запасниках страны. Всего в этом году планируют собрать больше 9 миллионов тонн зерна, включая кукурузу, сурепицу и рапс. За день в стране намолачивают примерно 42 тысячи тонн зерна.



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По темпу уборки традиционно лидируют Брестская и Гродненская области.
 
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