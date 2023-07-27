Лукашенко проконтролировал ход уборочной кампании в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Леонида Зайца. Он курирует аграрный сектор страны. По словам главы государства, вопрос номер один сейчас – это уборочная кампания , передает телеканал «МИР 24».

Белорусский лидер поручил собрать около 9,5 тонн зерна. Первый миллион уже есть. Также президент поинтересовался кадровой ситуацией в Минсельхозприроде. Предыдущий руководитель ведомства назначен помощником главы государства по Витебской области.

«Вы за эту неделю должны были внести кандидатуру министра сельского хозяйства, то есть кадры и организация уборочных работ на сегодняшний день. В ближайшее время планирую запад посмотреть. Как раз зона твоей ответственности – Гродненская область. Посмотрим, возможно, Брестскую область. Целый комплекс работ Министерства сельского хозяйства», – отметил Лукашенко.