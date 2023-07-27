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Лукашенко проконтролировал ход уборочной кампании в Беларуси
27.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Леонида Зайца. Он курирует аграрный сектор страны. По словам главы государства, вопрос номер один сейчас – это
Белорусский лидер поручил собрать около 9,5 тонн зерна. Первый миллион уже есть. Также президент поинтересовался кадровой ситуацией в Минсельхозприроде. Предыдущий руководитель ведомства назначен помощником главы государства по Витебской области.
Вице-премьер пришел к президенту не с пустыми руками. Во время рабочей поездки по Витебской области Александр Лукашенко поручал изучить вопрос по
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Ранее белорусский лидер поручил собрать около 9,5 тонн зерна.
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