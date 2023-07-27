Погода в СНГ: в Казахстане ожидаются грозы, в Кыргызстан заглянула прохлада

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кратковременные дожди, грозы и плюс 26 градусов ожидаются в Москве. МЧС рекомендует не покидать дома и не ездить по дорогам в автомобиле в случае гроз и усиления ветра. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».



Казахстан



Дожди с грозами пройдут по Казахстану, но жар не собьют. Почти по всей стране температура воздуха плюс 35, а на юге и западе – плюс 43 градуса. Пожарная опасность в республике становится чрезвычайной.

В Абайской области спустя 11 дней, наконец, удалось потушить крупный лесной пожар. Сначала загорелась сухая трава на площади в 20 гектаров, но из-за ветра огонь быстро распространялся. Была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Позже возгорание в Бескарагайском районе ликвидировали на площади 385 гектаров.

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