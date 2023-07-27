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Погода в СНГ: в Казахстане ожидаются грозы, в Кыргызстан заглянула прохлада

27.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Казахстане ожидаются грозы, в Кыргызстан заглянула прохлада
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кратковременные дожди, грозы и плюс 26 градусов ожидаются в Москве. МЧС рекомендует не покидать дома и не ездить по дорогам в автомобиле в случае гроз и усиления ветра. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Дожди с грозами пройдут по Казахстану, но жар не собьют. Почти по всей стране температура воздуха плюс 35, а на юге и западе – плюс 43 градуса. Пожарная опасность в республике становится чрезвычайной.

В Абайской области спустя 11 дней, наконец, удалось потушить крупный лесной пожар. Сначала загорелась сухая трава на площади в 20 гектаров, но из-за ветра огонь быстро распространялся. Была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Позже возгорание в Бескарагайском районе ликвидировали на площади 385 гектаров.

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Кыргызстан

В Кыргызстан заглянула прохлада. Понижение температуры на несколько градусов наблюдается по всей республике. В горах временами проходит дождь. В Бишкеке сегодня облачно, температура воздуха достигает 36 градусов тепла.

Между тем, в самой живописной – Суусамырской долине – завершается сезон кумысолечения. Жители начали изготавливать сухие творожные шарики – куруты. Есть более десяти разновидностей этого продукта: соленые, с добавлением сухих ягод, свекольные, морковные и с кониной. Килограмм обычного сушеного кисломолочного продукта стоит от 400 сомов, или столько же рублей.

Таджикистан

Жара не покидает Таджикистан. В четверг днем синоптики обещают плюс 40. Такая погода преимущественно на всей территории республики. На западе в Гиссарской долине раньше времени поспел виноград. Фермеры собирают скороспелый сорт Королевский. Его вывели местные аграрии. Отличается крупными ягодами с медово-сладким вкусом. Вес грозди может быть от двух до четырех килограммов. Ежедневно фермеры собирают по 300 килограммов урожая.

Беларусь

В Минске пасмурно и всего плюс 19. В юго-восточных областях на несколько градусов теплее. Там ожидаются грозы. Дожди могут помешать созреванию подсолнухов. Они только начали цвести. Под эту культуру хозяйства с каждым годом выделяют все больше площадей. Климат меняется, и выращивают подсолнухи уже не только в южных областях. Урожай будут собирать в сентябре.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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