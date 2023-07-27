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Погода в СНГ: в Казахстане ожидаются грозы, в Кыргызстан заглянула прохлада
27.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кратковременные дожди, грозы и плюс 26 градусов ожидаются в Москве. МЧС рекомендует не покидать дома и не ездить по дорогам в автомобиле в случае гроз и усиления ветра. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
В Абайской области спустя 11 дней, наконец, удалось потушить крупный лесной пожар. Сначала загорелась сухая трава на площади в 20 гектаров, но из-за ветра огонь быстро распространялся. Была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Позже возгорание в Бескарагайском районе ликвидировали на площади 385 гектаров.
Кыргызстан
В Кыргызстан заглянула прохлада. Понижение температуры на несколько градусов наблюдается по всей республике. В горах временами проходит дождь. В Бишкеке сегодня облачно, температура воздуха достигает 36 градусов тепла.
Между тем, в самой живописной – Суусамырской долине – завершается сезон
Таджикистан
Жара не покидает Таджикистан. В четверг днем синоптики обещают плюс 40. Такая погода преимущественно на всей территории республики. На западе в Гиссарской долине раньше времени поспел виноград. Фермеры собирают скороспелый сорт Королевский. Его вывели местные аграрии. Отличается крупными ягодами с медово-сладким вкусом. Вес грозди может быть от двух до четырех килограммов. Ежедневно фермеры собирают по 300 килограммов урожая.
Беларусь
В Минске пасмурно и всего плюс 19. В юго-восточных областях на несколько градусов теплее. Там ожидаются грозы. Дожди могут помешать созреванию подсолнухов. Они только начали цвести. Под эту культуру хозяйства с каждым годом выделяют все больше площадей. Климат меняется, и выращивают подсолнухи уже не только в южных областях. Урожай будут собирать в сентябре.
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О погоде в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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