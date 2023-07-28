Лукашенко поручил дипломатам пересмотреть работу в ООН

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Организация Объединенных Наций стала зависима от крупных государств, заявил президент Беларуси. По мнению Александра Лукашенко, в международной структуре страны-члены ООН сегодня имеют неравные права, передает «МИР 24».

«Они уже начали работать с точки зрения каких-то предпочтений одному или двум государствам, или Западу, или Востоку. То есть, она уже превращается в такую организацию «Чего изволите?». От крупных государств больше зависит. Это ненормально, при том давлении, которое оказывают крупные государства, Запад», – отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что такие условия для республики неприемлемы. Поэтому от белорусского представительства он ждет конкретных предложений по дальнейшей работе в ООН.

«К примеру, если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами, ну, что ж, мы сегодня дипломатов переводим на те направления, где нам нужно работать, где надо усиливать ситуацию и обстановку. Может быть, и с Организацией Объединенных Наций так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами», – добавил президент.

Беларусь является одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций.