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Лукашенко поручил дипломатам пересмотреть работу в ООН

28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поручил дипломатам пересмотреть работу в ООН
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Организация Объединенных Наций стала зависима от крупных государств, заявил президент Беларуси. По мнению Александра Лукашенко, в международной структуре страны-члены ООН сегодня имеют неравные права, передает «МИР 24».

«Они уже начали работать с точки зрения каких-то предпочтений одному или двум государствам, или Западу, или Востоку. То есть, она уже превращается в такую организацию «Чего изволите?». От крупных государств больше зависит. Это ненормально, при том давлении, которое оказывают крупные государства, Запад», – отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что такие условия для республики неприемлемы. Поэтому от белорусского представительства он ждет конкретных предложений по дальнейшей работе в ООН.

«К примеру, если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами, ну, что ж, мы сегодня дипломатов переводим на те направления, где нам нужно работать, где надо усиливать ситуацию и обстановку. Может быть, и с Организацией Объединенных Наций так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами», – добавил президент.

Беларусь является одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций.

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