|
Лукашенко поручил дипломатам пересмотреть работу в ООН
28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Организация Объединенных Наций стала зависима от крупных государств, заявил президент Беларуси. По мнению Александра Лукашенко, в международной структуре страны-члены ООН сегодня имеют неравные права, передает «МИР 24».
Президент подчеркнул, что такие условия для республики неприемлемы. Поэтому от белорусского представительства он ждет конкретных предложений по дальнейшей работе в ООН.
«К примеру, если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами, ну, что ж, мы сегодня дипломатов переводим на те направления, где нам нужно работать, где надо усиливать ситуацию и обстановку. Может быть, и с Организацией Объединенных Наций так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами», – добавил президент.
Беларусь является одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси убежден, что данная международная структура утратила объективность и независимость.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)