Источник материала: ProBusiness

В Беларуси владельцам смартфонов Huawei стало доступно приложение «Белкарт Pay». С его помощью можно в одно движение совершать расчеты в магазинах, кафе, на заправках, в аптеках или кинотеатрах — в любой точке, где установлены терминалы c поддержкой бесконтактных карточек белорусской платежной системы «Белкарт». Достаточно поднести смартфон к платежному терминалу, и с вашей карты спишется оплата.

Это происходит с помощью модуля NFC — технологии передачи данных с помощью радиосигнала, который действует на расстоянии до 10 см. Технология позволяет сохранить в смартфоне карточные данные и при оплате использовать его вместо этой карты, приложив к терминалу с функцией бесконтактных платежей.

Приложение «Белкарт Pay» работает на смартфонах Huawei с NFC-модулем и фирменной оболочкой EMUI 12.0 и выше. Например, это такие модели, как Huawei Nova 10/10 Pro/10 SE, Huawei Mate 50/50 Pro, Huawei nova Y90, Huawei nova Y70, Huawei Nova Y61. Безусловно, бесконтактная оплата доступна и на флагмане Huawei P60 Pro.





Используемая в приложении «Белкарт Pay» технология позволяет создать банковскую карту (или несколько карт) прямо в телефоне. В банк для этого идти не нужно, а весь процесс установки занимает всего несколько минут. При оплате товаров или услуг надо просто открыть приложение, выбрать карту и приложить телефон к терминалу на кассе.

Использование приложения «Белкарт Pay» бесплатно, а условия обслуживания банковской платежной карточки при использовании бесконтактной оплаты не меняются и соответствуют тарифам банка пользователя.

Чтобы начать пользоваться сервисом, приложение нужно скачать из фирменного магазина Huawei AppGallery.







Далее нужно придумать PIN-код и привязать банковскую карту, приложив ее к обратной стороне смартфона либо введя реквизиты банковской карточки вручную.





Сервис оплаты «Белкарт Pay» доступен без постоянного подключения к Интернету, для оплаты достаточно поднести смартфон к бесконтактному терминалу — без доступа к сети можно совершить до 30 оплат.





Для подтверждения операции в приложении «Белкарт Pay» можно использовать PIN-код или отпечаток пальца, что исключает вероятность кражи средств.

Сервисом могут пользоваться держатели карточек следующих белорусских банков:

Беларусбанк,

Белагропромбанк,

Белинвестбанк,

Банк Решение,

Паритетбанк,

Приорбанк,

БТА Банк,

БСБ Банк,

Цептер Банк,

Сбер Банк,

Белгазпромбанк,

Банк Дабрабыт.

Использование сервиса абсолютно безопасно: все операции в «Белкарт Pay» защищены шифрованием. Реквизиты карточки не хранятся в смартфоне и не видны при совершении платежей. Вместо номера карточки используется токен — зашифрованный специальный номер, который заменяет собой данные банковской карты. Это означает, что приложение не хранит и не отправляет информацию о вашей кредитной карте. Когда вы вводите данные карты, программа сверяет номер с банковскими данными и после этого использует токены вместо вашей персональной информации. Каждая транзакция использует токен с одноразовым кодом безопасности. Даже если хакер получит их, он не сможет использовать вашу кредитную карту.

Главным же преимуществом бесконтактной оплаты через телефон является комфорт. Через смартфон можно управлять и пользоваться всеми личными счетами. В том числе переводить деньги родным, оплачивать покупки в интернете, а теперь и расплачиваться офлайн. Все акции, бонусные программы и предложения по кешбэкам от банков, действующие при оплате той или иной картой, будут неизменны и при оплате смартфоном с этого же карт-счета. Потому что, по сути, оплата идет картой просто при помощи посредника. Некоторые банки могут вознаграждать своих клиентов дополнительными бонусами за использование данного вида оплаты.

При утере смартфона действовать нужно так же, как при утере кошелька или обычной карты: следует незамедлительно связаться с банком или банками, в которых оформлены добавленные в приложение карты, и заявить об утере. После обработки запроса и последующей блокировки «пластика» платежные данные автоматически удалятся из системы. Впоследствии вы сможете добавить новую информацию.

Напомним, что AppGallery — официальная платформа Huawei по распространению приложений для смартфонов, планшетов, смарт-часов и других устройств. Сервис поддерживает программное обеспечение Android и HarmonyOS. AppGallery предоставляет разработчикам широкий выбор инструментов и возможностей, а также ресурсы и решения для создания приложений.

В AppGallery также собрано большинство мировых приложений, широко представлены и белорусские сервисы — от мобильных банков до служб доставки. Все остальное можно загрузить с помощью Petal Search — фирменного поиска по разным источникам. А программа Gbox свободно установит на смартфон Huawei приложения, в том числе от Google. C момента официального запуска AppGallery в апреле 2018 года количество ежемесячных активных пользователей системы превысило 580 млн.