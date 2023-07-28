О чем пишут мировые СМИ: новые обвинения для Трампа и рекорд по покорению гор

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Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения. Согласно им, он пытался воспрепятствовать расследованию дела о ненадлежащем обращении с секретными документами, вступив в сговор для удаления записей с камер видеонаблюдения в своей резиденции Мар-а-Лаго, сообщает The Independent . Ранее Трампа обвинили в том, что он поставил под угрозу национальную безопасность США, сохранив сверхсекретную ядерную и оборонную информацию после ухода из Белого дома.

Альпинистка из Норвегии Кристин Харила установила новый мировой рекорд, совершив восхождение на 14 высочайших гор мира за три месяца и один день. Она на три месяца и пять дней превзошла предыдущий рекорд, принадлежавший непальцу Нирмалу Пурдже, сообщает The Guardian . Харила совершала восхождения вместе с проводником Тенджином Шерпой. Они покорили 14 восьмитысячников, включая вторую по высоте гору мира К2 в Пакистане. Впрочем, другие альпинисты раскритиковали Кристин, указав, что она использовала для преодоления некоторых участков подъема вертолеты.

73-летний путешественник из Казахстана, который обошел пешком всю страну, намерен отправиться в пешее путешествие по всему миру. Сарсенбай Котырашов из Жезказгана планирует начать поход в Атырау и завершить в Восточном Казахстане, сообщает TengriNews . По его расчетам, путешествие займет два года, а протяженность маршрута составит 16 200 км. В рамках первого этапа Сарсенбай Котырашов посетит Астрахань, Дагестан, Чечню, Грузию и Турцию (Анкару и Стамбул).

Новый каскад ГЭС будет построен на реке Нарын в Кыргызстане к 2030 году. Соответствующее соглашение было подписано в рамках седьмого международного экономического форума «Иссык-Куль 2023», сообщает 24.kg . Общая мощность Казарманского каскада достигнет 1160 мегаватт. Он будет включать четыре гидроэлектростанции: Ала-Буга ГЭС (600 мегаватт), Кара-Булун ГЭС-1 (149 мегаватт), Кара-Булун ГЭС-2 (163 мегаватта), Тогуз-Торо ГЭС (248 мегаватт).