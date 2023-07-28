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О чем пишут мировые СМИ: новые обвинения для Трампа и рекорд по покорению гор
28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения. Согласно им, он пытался воспрепятствовать расследованию дела о ненадлежащем обращении с секретными документами, вступив в сговор для удаления записей с камер видеонаблюдения в своей резиденции Мар-а-Лаго, сообщает
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73-летний путешественник из Казахстана, который обошел пешком всю страну, намерен отправиться в пешее путешествие по всему миру. Сарсенбай Котырашов из Жезказгана планирует начать поход в Атырау и завершить в Восточном Казахстане, сообщает
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В Беларуси развернули 920 пунктов наблюдения за состоянием растительного мира. Они позволяют отслеживать состояние луговой, лугово-болотной и водной растительности, популяции охраняемых видов и вредоносных инвазивных растений, сообщает
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Экс-президенту США выдвинули новые обвинения. Альпинистка из Норвегии покорила 14 восьмитысячников за беспрецедентно короткий срок.
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