ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О чем пишут мировые СМИ: новые обвинения для Трампа и рекорд по покорению гор

28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новые обвинения. Согласно им, он пытался воспрепятствовать расследованию дела о ненадлежащем обращении с секретными документами, вступив в сговор для удаления записей с камер видеонаблюдения в своей резиденции Мар-а-Лаго, сообщает The Independent. Ранее Трампа обвинили в том, что он поставил под угрозу национальную безопасность США, сохранив сверхсекретную ядерную и оборонную информацию после ухода из Белого дома.

Альпинистка из Норвегии Кристин Харила установила новый мировой рекорд, совершив восхождение на 14 высочайших гор мира за три месяца и один день. Она на три месяца и пять дней превзошла предыдущий рекорд, принадлежавший непальцу Нирмалу Пурдже, сообщает The Guardian. Харила совершала восхождения вместе с проводником Тенджином Шерпой. Они покорили 14 восьмитысячников, включая вторую по высоте гору мира К2 в Пакистане. Впрочем, другие альпинисты раскритиковали Кристин, указав, что она использовала для преодоления некоторых участков подъема вертолеты.

73-летний путешественник из Казахстана, который обошел пешком всю страну, намерен отправиться в пешее путешествие по всему миру. Сарсенбай Котырашов из Жезказгана планирует начать поход в Атырау и завершить в Восточном Казахстане, сообщает TengriNews. По его расчетам, путешествие займет два года, а протяженность маршрута составит 16 200 км. В рамках первого этапа Сарсенбай Котырашов посетит Астрахань, Дагестан, Чечню, Грузию и Турцию (Анкару и Стамбул).

Новый каскад ГЭС будет построен на реке Нарын в Кыргызстане к 2030 году. Соответствующее соглашение было подписано в рамках седьмого международного экономического форума «Иссык-Куль 2023», сообщает 24.kg. Общая мощность Казарманского каскада достигнет 1160 мегаватт. Он будет включать четыре гидроэлектростанции: Ала-Буга ГЭС (600 мегаватт), Кара-Булун ГЭС-1 (149 мегаватт), Кара-Булун ГЭС-2 (163 мегаватта), Тогуз-Торо ГЭС (248 мегаватт).

В Беларуси развернули 920 пунктов наблюдения за состоянием растительного мира. Они позволяют отслеживать состояние луговой, лугово-болотной и водной растительности, популяции охраняемых видов и вредоносных инвазивных растений, сообщает БелТА. В дальнейшем планируется более полно отслеживать зеленые насаждения в населенных пунктах – к настоящему времени мониторингом охвачено лишь пять городов Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президенту США выдвинули новые обвинения. Альпинистка из Норвегии покорила 14 восьмитысячников за беспрецедентно короткий срок.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил дипломатам пересмотреть работу в ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2023
Mir24.TV Belarus
28.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика