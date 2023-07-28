Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявили в Казахстане, в Кыргызстане пройдут дожди

Кыргызстан

До плюс 31 градуса будет в пятницу в Бишкеке. Утро выдалось свежим, и те, кто устал от жары, могут вздохнуть с облегчением, в ближайшие дни осадки прогнозируются на большей части страны.

Погодные изменения ускорят работу пасечников. В Токтогульском районе Джалал-Абадской области сезон качки меда. В среднем с одного улья можно получить до 45 килограммов сладкого янтарного продукта. Розничная цена – порядка 600 рублей.

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