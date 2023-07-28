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Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявили в Казахстане, в Кыргызстане пройдут дожди

28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявили в Казахстане, в Кыргызстане пройдут дожди
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В 16 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение. В пятницу там прогнозируют туман и изнурительную жару. На большей части республики сохраняется высокая пожарная опасность. На западе столбики термометров поднимутся до 43 градусов. В Алматинской и Кызылординской областях ожидается пыльная буря, ветер до 28 метров в секунду. Медики рекомендуют жителям без необходимости не выходить на улицу и закрывать окна, аллергикам защищать дыхательные пути и своевременно принимать лекарства.

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Кыргызстан

До плюс 31 градуса будет в пятницу в Бишкеке. Утро выдалось свежим, и те, кто устал от жары, могут вздохнуть с облегчением, в ближайшие дни осадки прогнозируются на большей части страны.

Погодные изменения ускорят работу пасечников. В Токтогульском районе Джалал-Абадской области сезон качки меда. В среднем с одного улья можно получить до 45 килограммов сладкого янтарного продукта. Розничная цена – порядка 600 рублей.

Беларусь

Грозы и сильные дожди ожидаются во многих районах Беларуси. Но температура летняя: воздух прогреется до плюс 23. В субботу будет солнечно. Те, кто хотят провести последние выходные июля за городом, могут отправиться в Беловежскую пущу. В национальном парке пройдет праздник варенья. Сезон заготовки ягод в разгаре. Гости смогут попробовать витаминные урожай из заповедного леса, а также мед и травяной чай.



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О погоде в странах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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