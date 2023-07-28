Почему Брестская крепость получила почетное звание спустя 20 лет после Победы?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Город Брест и Бресткую крепость освободили от немецко-фашистских захватчиков 28 июля 1944 года. Но звание «Крепость-герой» цитадель получила только через 20 лет после Победы, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Освобождение Бреста входило в Люблин-Брестскую операцию, которой руководил маршал Константин Рокоссовский. Военные эксперты называют ее одной из самых успешных в годы Великой Отечественной войны. Бои за самый западный город СССР были ожесточенными. За три с лишним года враг обосновался в дотах, приспособил под себя и Брестскую крепость . В самом Бресте немцы и вовсе чувствовали себя, как дома.

«Все для них функционировало: работали рестораны, кинотеатры. Это был их порядок. Для нас был новый порядок – 75% населения уничтожить, расселить, а 25% онемечить», – рассказала сотрудница областного краеведческого музея Бреста Зинаида Кульша.

Спустя три года и 37 дней над Брестской крепостью снова развевался флаг Советского Союза. О защитниках цитадели на тот момент знали немного. В феврале 1942-го под Орлом красноармейцы захватили архив 45-й дивизии вермахта. Из немецких документов и стало известно о тяжелом сопротивлении защитников крепости.

«О крепости ничего не было известно, потому что никаких документов в условиях такой неразберихи не было. Штабные документы были сожжены в нашей крепости. Так было положено, чтобы они не попали в руки противнику, чтобы не было понятно, кто в какой должности, какой национальности», – рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом музея Брестской крепости Светлана Драневич.