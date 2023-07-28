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Почему Брестская крепость получила почетное звание спустя 20 лет после Победы?
28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Город Брест и Бресткую крепость освободили от немецко-фашистских захватчиков 28 июля 1944 года. Но звание «Крепость-герой» цитадель получила только через 20 лет после Победы, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Освобождение Бреста входило в Люблин-Брестскую операцию, которой руководил маршал Константин Рокоссовский. Военные эксперты называют ее одной из самых успешных в годы Великой Отечественной войны. Бои за самый западный город СССР были ожесточенными. За три с лишним года враг обосновался в дотах, приспособил под себя и
Спустя три года и 37 дней над Брестской крепостью снова развевался флаг Советского Союза. О защитниках цитадели на тот момент знали немного. В феврале 1942-го под Орлом красноармейцы захватили архив 45-й дивизии вермахта. Из немецких документов и стало известно о тяжелом сопротивлении защитников крепости.
После войны в 1948 году по генплану на месте крепости хотели сделать парк. Кирпичи разрушенной цитадели местные тогда использовали для строительства жилья. В это же время стали находить останки погибших и начали разбираться, что же там произошло на самом деле.
В начале 1950-х судьбой Брестской крепости заинтересовался военный журналист, писатель Сергей Смирнов. Он стал разыскивать очевидцев тех событий. Люди, прошедшие немецкий плен и послевоенную фильтрацию, неохотно вспоминали о прошлом. Но Смирнов не отступал.
«Был такой цикл передач «В поисках героев Брестской крепости». Он кого-то нашел, судьбу какую-то рассказал. Есть такие заметки в газетах, что улицы пустели, когда шли эти передачи. Каждую передачу он заканчивал фразой: «Герои Брестской крепости, найдитесь», – рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом музея Брестской крепости Светлана Драневич.
В 1964 году Сергей Смирнов выпустил книгу «Брестская крепость», за которую получил Ленинскую премию. Через год, к 20-летию Великой Победы, Брестской крепости присвоили звание «Крепость-герой» – единственной наравне с 12 городами-героями Советского Союза.
В июне 1941-го Брестская крепость первой приняла на себя удар врага, который рассчитывал взять ее за несколько часов. Защитники цитадели держали оборону 32 дня.
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В начале 1950-х судьбой Брестской крепости заинтересовался военный журналист и писатель Сергей Смирнов.
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