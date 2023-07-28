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Почему Брестская крепость получила почетное звание спустя 20 лет после Победы?

28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Почему Брестская крепость получила почетное звание спустя 20 лет после Победы?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Город Брест и Бресткую крепость освободили от немецко-фашистских захватчиков 28 июля 1944 года. Но звание «Крепость-герой» цитадель получила только через 20 лет после Победы, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Освобождение Бреста входило в Люблин-Брестскую операцию, которой руководил маршал Константин Рокоссовский. Военные эксперты называют ее одной из самых успешных в годы Великой Отечественной войны. Бои за самый западный город СССР были ожесточенными. За три с лишним года враг обосновался в дотах, приспособил под себя и Брестскую крепость. В самом Бресте немцы и вовсе чувствовали себя, как дома.

«Все для них функционировало: работали рестораны, кинотеатры. Это был их порядок. Для нас был новый порядок – 75% населения уничтожить, расселить, а 25% онемечить», – рассказала сотрудница областного краеведческого музея Бреста Зинаида Кульша.

Спустя три года и 37 дней над Брестской крепостью снова развевался флаг Советского Союза. О защитниках цитадели на тот момент знали немного. В феврале 1942-го под Орлом красноармейцы захватили архив 45-й дивизии вермахта. Из немецких документов и стало известно о тяжелом сопротивлении защитников крепости.

«О крепости ничего не было известно, потому что никаких документов в условиях такой неразберихи не было. Штабные документы были сожжены в нашей крепости. Так было положено, чтобы они не попали в руки противнику, чтобы не было понятно, кто в какой должности, какой национальности», – рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом музея Брестской крепости Светлана Драневич.

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После войны в 1948 году по генплану на месте крепости хотели сделать парк. Кирпичи разрушенной цитадели местные тогда использовали для строительства жилья. В это же время стали находить останки погибших и начали разбираться, что же там произошло на самом деле.

В начале 1950-х судьбой Брестской крепости заинтересовался военный журналист, писатель Сергей Смирнов. Он стал разыскивать очевидцев тех событий. Люди, прошедшие немецкий плен и послевоенную фильтрацию, неохотно вспоминали о прошлом. Но Смирнов не отступал.

«Был такой цикл передач «В поисках героев Брестской крепости». Он кого-то нашел, судьбу какую-то рассказал. Есть такие заметки в газетах, что улицы пустели, когда шли эти передачи. Каждую передачу он заканчивал фразой: «Герои Брестской крепости, найдитесь», – рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом музея Брестской крепости Светлана Драневич.

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В 1964 году Сергей Смирнов выпустил книгу «Брестская крепость», за которую получил Ленинскую премию. Через год, к 20-летию Великой Победы, Брестской крепости присвоили звание «Крепость-герой» – единственной наравне с 12 городами-героями Советского Союза.

В июне 1941-го Брестская крепость первой приняла на себя удар врага, который рассчитывал взять ее за несколько часов. Защитники цитадели держали оборону 32 дня.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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В начале 1950-х судьбой Брестской крепости заинтересовался военный журналист и писатель Сергей Смирнов.
 
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