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Выпускники вузов и колледжей Беларуси приступили к первой работе
28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Выпускники белорусских вузов и колледжей начали выполнять свои обязанности. Этого момента ждали и работодатели. Они создают новые места и предоставляют льготы молодым специалистам, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Молодой специалист Алина Левданская быстро стала экспертом в «неженской» теме. Легко подберет подходящую пилу, краску или лучшую модель электродрели. В ассортименте ее отдела – тысячи позиций товаров.
Первое место работы Алене искать не пришлось. За универмагом колледж закрепил ее еще студенткой. Чтобы быстрее освоить азы профессии, на последнем курсе прошла там практику.
«Полгода они проходят практику. Когда мы их
В магазине ждут и других выпускников. Там даже организуют «молодой» отдел. Администрация универмага не боится идти на эксперимент. Плюс – каждому выпускнику выделят опытного коллегу.
В этом году акцент в подготовке специалистов сместился. Теперь универмаг подписывает больше целевых договоров с абитуриентами. Значит, у студентов будут гарантированные рабочие места еще до начала обучения.
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Рабочие места учебные заведения закрепляют за студентами заранее. Там старшекурсники постигают азы профессии.
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