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Выпускники вузов и колледжей Беларуси приступили к первой работе

28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выпускники вузов и колледжей Беларуси приступили к первой работе
 МТРК «Мир»

Выпускники белорусских вузов и колледжей начали выполнять свои обязанности. Этого момента ждали и работодатели. Они создают новые места и предоставляют льготы молодым специалистам, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Молодой специалист Алина Левданская быстро стала экспертом в «неженской» теме. Легко подберет подходящую пилу, краску или лучшую модель электродрели. В ассортименте ее отдела – тысячи позиций товаров.

«Когда сказали, что это все, грубо говоря, мое, то сначала было сложно все запомнить, как что называется, сколько стоит и для чего именно предназначено. Я постоянно спрашивала у коллег, где что находится. Никто не ругается, всегда помогают», – говорит молодой специалист Алина Левданская.

Первое место работы Алене искать не пришлось. За универмагом колледж закрепил ее еще студенткой. Чтобы быстрее освоить азы профессии, на последнем курсе прошла там практику.

«Полгода они проходят практику. Когда мы их принимаем на работу, они уже приходят подготовленными и квалифицированными специалистами. В колледже им дают базу, на предприятии мы закрепляем их профессиональные навыки, а дальше ставим на вышестоящую должность», – отметила ведущий специалист по кадрам Олеся Морозова.

В магазине ждут и других выпускников. Там даже организуют «молодой» отдел. Администрация универмага не боится идти на эксперимент. Плюс – каждому выпускнику выделят опытного коллегу.

«К нам придут работать уже 40 «деток» – я их так называю. Это студенты, которые уже распределены и ранее показали себя на практике. Мы с удовольствием их ждем», – рассказал генеральный директор универмага Алексей Сокол.

В этом году акцент в подготовке специалистов сместился. Теперь универмаг подписывает больше целевых договоров с абитуриентами. Значит, у студентов будут гарантированные рабочие места еще до начала обучения.

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Рабочие места учебные заведения закрепляют за студентами заранее. Там старшекурсники постигают азы профессии.
 
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