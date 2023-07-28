Выпускники вузов и колледжей Беларуси приступили к первой работе

Первое место работы Алене искать не пришлось. За универмагом колледж закрепил ее еще студенткой. Чтобы быстрее освоить азы профессии, на последнем курсе прошла там практику.

«Полгода они проходят практику. Когда мы их принимаем на работу , они уже приходят подготовленными и квалифицированными специалистами. В колледже им дают базу, на предприятии мы закрепляем их профессиональные навыки, а дальше ставим на вышестоящую должность», – отметила ведущий специалист по кадрам Олеся Морозова.

В магазине ждут и других выпускников. Там даже организуют «молодой» отдел. Администрация универмага не боится идти на эксперимент. Плюс – каждому выпускнику выделят опытного коллегу.

«К нам придут работать уже 40 «деток» – я их так называю. Это студенты, которые уже распределены и ранее показали себя на практике. Мы с удовольствием их ждем», – рассказал генеральный директор универмага Алексей Сокол.

В этом году акцент в подготовке специалистов сместился. Теперь универмаг подписывает больше целевых договоров с абитуриентами. Значит, у студентов будут гарантированные рабочие места еще до начала обучения.