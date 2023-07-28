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Дата-центр А1 подтвердил соответствие требованиям стандартов PCI DSS и ISO/IEC 27001

28.07.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Дата-центр А1 подтвердил соответствие требованиям стандартов PCI DSS и ISO/IEC 27001

Компания ООО «А1 ИКТ сервисы» успешно подтвердила соответствие сертифицированных услуг международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS), а также системы менеджмента информационной безопасности требованиям ISO/IEC 27 001.

Новый сертификат соответствия стандарту PCI DSS был выдан дата-центру после успешного прохождения ежегодного сертификационного PCI QSA аудита на услуги размещения оборудования в машинных залах дата-центра А1 (Colocation), инфраструктура как сервис (IaaS), хранение резервных копий как сервис (BaaS), управления уязвимостями (VMaaS), межсетевого экрана прикладного уровня (WAFaaS) и управления событиями и инцидентами безопасности (SIEMaaS). И на эти же услуги в рамках ежегодного надзорного аудита дата-центр подтвердил свое соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27 001.

Наличие сертификата PCI DSS является одним из важнейших факторов при выборе центра обработки данных для компаний, деятельность которых связана с обработкой, передачей и хранением данных платежных карт.

Благодаря соответствию международному стандарту ISO 27 001 подход к оказанию услуг, оказываемых на базе дата-центра A1, может гарантировать клиентам наличие условий для конфиденциальности, целостности, доступности размещаемых данных, прозрачность процессов управления безопасностью, а также минимизацию риска финансовых и репутационных потерь, связанных с угрозами информационной безопасности.

 
 
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Компания ООО «А1 ИКТ сервисы» успешно подтвердила соответствие сертифицированных услуг международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт...
 
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