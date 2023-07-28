Автопробег «Дороги славы – наша история» объединил города Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Автопробег «Дороги славы – наша история» соединил несколько городов Союзного государства. Участники познакомились с историей и культурой двух стран. В белорусской столице команда посетила памятные места, среди них мемориальный комплекс «Шталаг-352», передает «МИР 24».

Он расположен на месте бывшего нацистского лагеря. За годы войны там погибли около 80 тысяч советских солдат и жителей окрестных деревень. Студенты и школьники из Ростовской области возложили цветы к монументу и почтили память жертв минутой молчания, а после увидели кадры тех страшных событий в Музее подвига советских военнопленных.

«Это дает такой большой посыл общей исторической памяти. Потому что мы видим, насколько мы близки, и насколько у нас одно большое достояние – это наша история», – рассказала руководитель штаба Ростовского регионального патриотического общественного движения «Дороги славы – наша история» Ася Компаниец.