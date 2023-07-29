Лукашенко: Предстоящая электоральная кампания будет длительной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко обсудил подготовку к предстоящим выборам с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и главой Администрации президента Игорем Сергеенко. Электоральная кампания стартует в Беларуси в следующем году, сообщает «МИР 24».

В стране впервые пройдет единый день голосования. Выбирать будут не только состав парламента, но и депутатов местных советов. Не позже, чем через 60 дней после выборов, должно состояться заседание Всебелорусского народного собрания . У этого органа власти теперь конституционный статус.