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Лукашенко: Предстоящая электоральная кампания будет длительной

29.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Предстоящая электоральная кампания будет длительной
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко обсудил подготовку к предстоящим выборам с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и главой Администрации президента Игорем Сергеенко. Электоральная кампания стартует в Беларуси в следующем году, сообщает «МИР 24».

В стране впервые пройдет единый день голосования. Выбирать будут не только состав парламента, но и депутатов местных советов. Не позже, чем через 60 дней после выборов, должно состояться заседание Всебелорусского народного собрания. У этого органа власти теперь конституционный статус.

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:

У нас остается сильная президентская республика

«Мы вступаем в электоральную кампанию. Она будет длительной: и этот, и следующий год. Начиная с местных органов власти, местных советов, Всебелорусское народное собрание (новое у нас направление) и заканчивая президентскими выборами. С одной стороны, мобилизация людей и наша мобилизация. С другой стороны, конечно, надо сделать так, чтобы не раскачалась страна и общество, как это было прежде», – подчеркнул президент.

Единый день голосования назначен на последнее воскресенье февраля.



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В феврале в Беларуси впервые пройдет единый день голосования. Выбирать будут состав парламента и депутатов местных советов.
 
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