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Лукашенко назначил новых руководителей предприятий и министров

28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко назначил новых руководителей предприятий и министров
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководителей нескольких крупных предприятий и назначил двух новых министров, передает телеканал «МИР 24».

От министерства ЖКХ глава государства потребовал большей эффективности. Александр Лукашенко ждет от руководителя новых идей и жесткого контроля за исполнением работ. Для министра транспорта и коммуникаций главная цель – оптимизация логистики в условиях санкций. Оба руководителя ранее занимали посты заместителей министров.

«Вы люди подготовленные. Не могу сказать, что оба министерства были провальные и бывшие министры плохо работали. Поэтому мы и остановились на кандидатурах заместителей. Но работы много», – отметил Лукашенко.

Новые директора назначены на нефтеперерабатывающем заводе, льнокомбинате, «Беларусьфильме» и других крупных предприятиях.

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Президент Беларуси заявил, что ждет новых идей и жесткого контроля за исполнением работ.
 
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