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Лукашенко назначил новых руководителей предприятий и министров
28.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководителей нескольких крупных предприятий и назначил двух новых министров, передает телеканал «МИР 24».
Новые директора назначены на нефтеперерабатывающем заводе, льнокомбинате, «Беларусьфильме» и других крупных предприятиях.
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Президент Беларуси заявил, что ждет новых идей и жесткого контроля за исполнением работ.
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