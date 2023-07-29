ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Социально значимые проекты представили в Минске

29.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Социально значимые проекты представили в МинскеМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»

В Минске состоялся патриотический конкурс молодежных проектов. Его организовал Белорусский союз женщин, передает телеканал «МИР 24».

Участники представили 11 социально значимых проектов. Главные требования к конкурсантам – новаторство, социальная значимость и креативный подход. На презентации зрители увидели прототип туристического гида по столице, сайт для молодых семей, приложения для безопасности детей в сети и многое другое.

«Мы не ограничиваем фантазию наших девушек, мы не ограничиваем возможности наших девушек. Мы, наоборот, хотим посмотреть, что сегодня интересно, и на какие моменты через их проекты нужно обратить особое внимание поколению более старшему. Для того, чтобы понять, что интересует молодежь, и как правильно с ней работать», – объяснила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Воплотить свои идеи в жизнь смогут трое победителей. Главный приз – пять тысяч белорусских рублей. Это почти 150 тысяч рублей российских.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белорусском союзе женщин конкурсанткам предложили проявить фантазию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дни Псковской области стартовали в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2023
Mir24.TV Belarus
29.07.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика