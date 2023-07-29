Социально значимые проекты представили в Минске

«Мы не ограничиваем фантазию наших девушек, мы не ограничиваем возможности наших девушек. Мы, наоборот, хотим посмотреть, что сегодня интересно, и на какие моменты через их проекты нужно обратить особое внимание поколению более старшему. Для того, чтобы понять, что интересует молодежь, и как правильно с ней работать», – объяснила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Воплотить свои идеи в жизнь смогут трое победителей. Главный приз – пять тысяч белорусских рублей. Это почти 150 тысяч рублей российских.