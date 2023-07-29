|
Социально значимые проекты представили в Минске
29.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
В Минске состоялся патриотический конкурс молодежных проектов. Его организовал Белорусский союз женщин, передает телеканал «МИР 24».
«Мы не ограничиваем фантазию наших девушек, мы не ограничиваем возможности наших девушек. Мы, наоборот, хотим посмотреть, что сегодня интересно, и на какие моменты через их проекты нужно обратить особое внимание поколению более старшему. Для того, чтобы понять, что интересует молодежь, и как правильно с ней работать», – объяснила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
Воплотить свои идеи в жизнь смогут трое победителей. Главный приз – пять тысяч белорусских рублей. Это почти 150 тысяч рублей российских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Белорусском союзе женщин конкурсанткам предложили проявить фантазию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)