Инспекторы Минздрава проверили больницы и поликлиники Брестской области

В Брестской области удалось сохранить реабилитацию на должном уровне даже в районных больницах и поликлиниках. В итоге, местным пациентам не нужно ехать за сотни километров, чтобы восстановиться после операции.

«У нас нет ни одной вакантной ставки. Наши специалисты работают уже давно, все опытные. Мы постоянно учимся, потому что реабилитация – это динамичная наука, она постоянно развивается и требует новых знаний», – говорит заведующая отделением Барановичской городской больницы №2 Наталия Ткачева.

Современные технологии реабилитации помогают быстрее ставить пациента на ноги. Но узких специалистов, способных это осуществить, не везде хватает.

«Необходимо уделить большое внимание подготовке специалистов-реабилитологов. Не везде они прошли необходимую подготовку, не везде есть реабилитологи, специалисты по лечебной физкультуре, психотерапевты, психологи, логопеды», – отметила заведующая отделением Республиканского клинического медцентра Управления делами президента Беларуси Ольга Баханович.