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Инспекторы Минздрава проверили больницы и поликлиники Брестской области
30.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Белорусские больницы получают аттестат качества. В стране работает специальная мониторинговая группа Минздрава. Инспекторы посещают каждую область и оценивают работу медучреждений. Акцент делают на условия реабилитации пациентов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.
В тесноте, да не в обиде. Светлана Пугач после операции на тазобедренном суставе проходит реабилитацию в Барановичской городской больнице. В небольшой палате лежат пять человек. После проверки мониторинговой комиссии из Минска пациентов все же решили расселить.
В Брестской области удалось сохранить реабилитацию на должном уровне даже в районных больницах и поликлиниках. В итоге, местным пациентам не нужно ехать за сотни километров, чтобы восстановиться после операции.
«У нас нет ни одной вакантной ставки. Наши специалисты работают уже давно, все опытные. Мы постоянно учимся, потому что реабилитация – это динамичная наука, она постоянно развивается и требует новых знаний», – говорит заведующая отделением Барановичской городской больницы №2 Наталия Ткачева.
Современные технологии реабилитации помогают быстрее ставить пациента на ноги. Но узких специалистов, способных это осуществить, не везде хватает.
Брестская областная больница – одна из лучших и крупнейших в стране (более тысячи койкомест). Одна из самых востребованных операций – замена тазобедренного сустава. До недавнего времени там работал один врач-реабилитолог. Сейчас и того нет.
«Штатная единица реабилитолога есть. На сегодня физического лица нет. Мы занимаемся поиском доктора. Если не сможем найти, проспециализируем врачей – психотерапевтов или врача ЛФК», – сказал главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.
Мониторинг Минздрава должен не столько выявить нарушения, сколько повысить качество обслуживания, обновить оборудование и понять кадровые потребности.
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Современные технологии реабилитации помогают быстрее ставить пациента на ноги. Но узких специалистов, способных это осуществить, не везде хватает.
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