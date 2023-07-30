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Инспекторы Минздрава проверили больницы и поликлиники Брестской области

30.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инспекторы Минздрава проверили больницы и поликлиники Брестской области
 МТРК «Мир»

Белорусские больницы получают аттестат качества. В стране работает специальная мониторинговая группа Минздрава. Инспекторы посещают каждую область и оценивают работу медучреждений. Акцент делают на условия реабилитации пациентов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

В тесноте, да не в обиде. Светлана Пугач после операции на тазобедренном суставе проходит реабилитацию в Барановичской городской больнице. В небольшой палате лежат пять человек. После проверки мониторинговой комиссии из Минска пациентов все же решили расселить.

«В ближайшее время (в районе трех недель) мы закончим комнату эрготерапии, где занимаются пациенты. Идет ремонт, там проводят свет. Осталось только заказать шкафы, и можно будет переезжать», – отметила заместитель главного врача по медицинской части Барановичской городской больницы №2 Ирина Пыжик.

В Брестской области удалось сохранить реабилитацию на должном уровне даже в районных больницах и поликлиниках. В итоге, местным пациентам не нужно ехать за сотни километров, чтобы восстановиться после операции.

«У нас нет ни одной вакантной ставки. Наши специалисты работают уже давно, все опытные. Мы постоянно учимся, потому что реабилитация – это динамичная наука, она постоянно развивается и требует новых знаний», – говорит заведующая отделением Барановичской городской больницы №2 Наталия Ткачева.

Современные технологии реабилитации помогают быстрее ставить пациента на ноги. Но узких специалистов, способных это осуществить, не везде хватает.

«Необходимо уделить большое внимание подготовке специалистов-реабилитологов. Не везде они прошли необходимую подготовку, не везде есть реабилитологи, специалисты по лечебной физкультуре, психотерапевты, психологи, логопеды», – отметила заведующая отделением Республиканского клинического медцентра Управления делами президента Беларуси Ольга Баханович.

Брестская областная больница – одна из лучших и крупнейших в стране (более тысячи койкомест). Одна из самых востребованных операций – замена тазобедренного сустава. До недавнего времени там работал один врач-реабилитолог. Сейчас и того нет.

«Штатная единица реабилитолога есть. На сегодня физического лица нет. Мы занимаемся поиском доктора. Если не сможем найти, проспециализируем врачей – психотерапевтов или врача ЛФК», – сказал главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

Мониторинг Минздрава должен не столько выявить нарушения, сколько повысить качество обслуживания, обновить оборудование и понять кадровые потребности.

Проверка медучреждений страны проходит по поручению Александра Лукашенко. Ее уже завершили в клиниках Минской области. Впереди – Витебский регион.



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Теги: Минск
 
 
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Современные технологии реабилитации помогают быстрее ставить пациента на ноги. Но узких специалистов, способных это осуществить, не везде хватает.
 
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