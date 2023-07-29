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Дни Псковской области стартовали в Витебске

29.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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МТРК «Мир»

Товарооборот между Беларусью и Россией продолжает расти. Только с отдельной Псковской областью он увеличился на 21% и достиг 190 млн долларов. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждают в эти дни в культурной столице Беларуси. В Витебске стартовали Дни Псковской области, передает телеканал «МИР 24».

В программе много деловых встреч. Акцент на укрепление прямых межрегиональных связей между Витебской и Псковской областями.

«Мы активно развиваем в сфере сельского хозяйства. Обмениваемся и технологиями, и подходами. В сфере строительства у нас также есть совместные проекты», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

«Мы не так давно закупали автобусы, очень остались довольны. Хорошая, качественная, конкурентная техника. В этом году мы получили инфраструктурный бюджетный кредит 300 млн рублей. Поэтому тоже приглашаем предприятия участвовать в конкурсах. С удовольствием и в этом году технику закупим», – отметил губернатор Псковской области Российской Федерации Михаил Ведерников.

На Площади Тысячелетия на набережной Западной Двины гости и жители города увидят выступления музыкантов, театральные постановки. Организаторы подготовили интерактивную программу для детей. Работает Парк деревянных игр.

Дни Псковской области в Витебске будут проходить до 30 июля.



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Теги: Витебск
 
 
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На Площади Тысячелетия на набережной Западной Двины гости и жители города увидят выступления музыкантов, театральные постановки.
 
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