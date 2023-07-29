Дни Псковской области стартовали в Витебске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Товарооборот между Беларусью и Россией продолжает расти. Только с отдельной Псковской областью он увеличился на 21% и достиг 190 млн долларов. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждают в эти дни в культурной столице Беларуси. В Витебске стартовали Дни Псковской области, передает телеканал «МИР 24».

В программе много деловых встреч. Акцент на укрепление прямых межрегиональных связей между Витебской и Псковской областями.