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Дни Псковской области стартовали в Витебске
29.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusВитебске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
Товарооборот между Беларусью и Россией продолжает расти. Только с отдельной Псковской областью он увеличился на 21% и достиг 190 млн долларов. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждают в эти дни в культурной столице Беларуси. В Витебске стартовали Дни Псковской области, передает телеканал «МИР 24».
В программе много деловых встреч. Акцент на укрепление прямых межрегиональных связей между Витебской и Псковской областями.
«Мы не так давно закупали автобусы, очень остались довольны. Хорошая, качественная, конкурентная техника. В этом году мы получили инфраструктурный бюджетный кредит 300 млн рублей. Поэтому тоже приглашаем предприятия участвовать в конкурсах. С удовольствием и в этом году технику закупим», – отметил губернатор Псковской области Российской Федерации Михаил Ведерников.
На Площади Тысячелетия на набережной Западной Двины гости и жители города увидят выступления музыкантов, театральные постановки. Организаторы подготовили интерактивную программу для детей. Работает Парк деревянных игр.
Дни Псковской области в Витебске будут проходить до 30 июля.
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На Площади Тысячелетия на набережной Западной Двины гости и жители города увидят выступления музыкантов, театральные постановки.
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