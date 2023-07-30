Сколько платить продавцам, зачем делать роллы на лопате и как заработать на экологии: новости бизнеса за 24-30 июля 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Стабильность на складах, лиды в b2b и заработок на трейдинге. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

«Если вы хотели найти стабильность в коммерческой недвижимости, лучше всего было это делать в сегменте складской логистики. Рынок современных складов в I полугодии 2023 года остался в тренде предыдущих двух-трех лет и был самым стабильным сегментом среди всех секторов коммерческой недвижимости в плане ставок аренды, спроса, вакантности. Единственное, не состоялось ввода новых крупных объектов. И даже некоторые негативные тенденции в так называемых отраслях-драйверах для рынка складов сыграли на руку», — считает партнер, исполнительный директор NAI Belarus Андрей Алешкин. Эксперт поделился с «Про бизнес» подробностями того, что происходило на рынке складской логистики в последние месяцы.

Полезное для бизнеса

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Истории бизнеса

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Необычное для бизнеса