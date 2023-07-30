Брест отметил День города велопарадом и концертами

Развлекательные мероприятия стартовали в полдень. Одновременно в разных частях Бреста заиграли 10 оркестров. Звучали современные, зарубежные и отечественные мелодии. На главной улице города состоялся необычный велопарад. Украшенные двухколесники сопровождали девушки в ярких костюмах и на высоких шпильках. Такова городская традиция Бреста.

«Спасибо за то, что город делает такие мероприятия, где можно проявить себя креативно, творчески, по-спортивному! Здорово, это пример и нашим детям», – говорит участница велопарада из Бреста.

«Мы сняли много видео, это такие эмоции, которые запомнятся на всю жизнь. С праздником всех», – поделилась участница велопарада из Бреста.

В 23 часа небо над Брестом озарится яркими огнями, там прогремит праздничный салют.