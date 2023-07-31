Новый парк со скульптурами и спортивными зонами появился в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

На берегу водохранилища в белорусской столице открыли новый семейный парк отдыха. Спокойные прогулки по набережной там совместили с активным досугом, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Послушать музыку в летнем амфитеатре, отдохнуть на набережной водохранилища или изучить творчество белорусских скульпторов. В новом парке – симбиоз природы и привычного для города комфорта. Можно провести время с семьей и отдохнуть от столичной суеты.

«Очень интересный, интерактивный парк. В Минске, наверное, нет аналогов. Здесь есть велодорожки, мы сюда уже пару раз приезжали покататься на самокате и велосипеде. Это очень красивое место, здесь природа замечательная», – отмечает туристка Лайма.

«Нам понравились скульптуры и само обустройство парка, лавочки. Здесь можно прогуляться с собакой и заняться разными активностями», – говорит турист из Минска Сергей.

Для тех, кто выбрал досуг поактивнее, работают спортивные зоны. Для взрослых – беговые и велодорожки, для тех, кто помладше – детские площадки. Есть и зона для игры в стритбол. Игрок-любитель Кирилл Мартинович сразу оценил новое покрытие.

«Люблю играть на новых площадках. Решил приехать, а тут уже народу много, команда собралась сама собой. Очень приятно играть под музыку, когда много народа на тебя смотрит. Это придает мотивацию и желание играть еще лучше», – поделился игрок в стритбол Кирилл Мартинович.