|
Новый парк со скульптурами и спортивными зонами появился в Минске
31.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
На берегу водохранилища в белорусской столице открыли новый семейный парк отдыха. Спокойные прогулки по набережной там совместили с активным досугом, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Послушать музыку в летнем амфитеатре, отдохнуть на набережной водохранилища или изучить творчество белорусских скульпторов. В новом парке – симбиоз природы и привычного для города комфорта. Можно провести время с семьей и отдохнуть от столичной суеты.
«Очень интересный, интерактивный парк. В Минске, наверное, нет аналогов. Здесь есть велодорожки, мы сюда уже пару раз приезжали покататься на самокате и велосипеде. Это очень красивое место, здесь природа замечательная», – отмечает туристка Лайма.
«Нам понравились скульптуры и само обустройство парка, лавочки. Здесь можно прогуляться с собакой и заняться разными активностями», – говорит турист из Минска Сергей.
Для тех, кто выбрал досуг поактивнее, работают спортивные зоны. Для взрослых – беговые и велодорожки, для тех, кто помладше – детские площадки. Есть и зона для игры в стритбол. Игрок-любитель Кирилл Мартинович сразу оценил новое покрытие.
Подняли паруса и любители отдыха на воде – устроили соревнования в новом месте. За гонкой с берега наблюдали сотни горожан.
«Настрой отличный! Надеюсь на первое место. Ветер слабоватый, волн нет. Тот, кто лучше отработает весь ветер, у кого будет больше скорости, тот и будет первый», – говорит яхтсмен Ксения Вачихина (парусный спорт).
Проект парка – уникальный для столицы, аналогов ему пока нет. В планах сделать его центром крупного микрорайона.
Праздник в честь открытия парка продлится все выходные. В будущем он станет местом проведения концертов, танцевальных баттлов и спортивных состязаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Территория на берегу водохранилища соединила в себе возможности отдыха на природе и городского комфорта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)