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Новый парк со скульптурами и спортивными зонами появился в Минске

31.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый парк со скульптурами и спортивными зонами появился в Минске
 МТРК «Мир»

На берегу водохранилища в белорусской столице открыли новый семейный парк отдыха. Спокойные прогулки по набережной там совместили с активным досугом, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Послушать музыку в летнем амфитеатре, отдохнуть на набережной водохранилища или изучить творчество белорусских скульпторов. В новом парке – симбиоз природы и привычного для города комфорта. Можно провести время с семьей и отдохнуть от столичной суеты.

«Очень интересный, интерактивный парк. В Минске, наверное, нет аналогов. Здесь есть велодорожки, мы сюда уже пару раз приезжали покататься на самокате и велосипеде. Это очень красивое место, здесь природа замечательная», – отмечает туристка Лайма.

«Нам понравились скульптуры и само обустройство парка, лавочки. Здесь можно прогуляться с собакой и заняться разными активностями», – говорит турист из Минска Сергей.

Для тех, кто выбрал досуг поактивнее, работают спортивные зоны. Для взрослых – беговые и велодорожки, для тех, кто помладше – детские площадки. Есть и зона для игры в стритбол. Игрок-любитель Кирилл Мартинович сразу оценил новое покрытие.

«Люблю играть на новых площадках. Решил приехать, а тут уже народу много, команда собралась сама собой. Очень приятно играть под музыку, когда много народа на тебя смотрит. Это придает мотивацию и желание играть еще лучше», – поделился игрок в стритбол Кирилл Мартинович.

Подняли паруса и любители отдыха на воде – устроили соревнования в новом месте. За гонкой с берега наблюдали сотни горожан.

«Настрой отличный! Надеюсь на первое место. Ветер слабоватый, волн нет. Тот, кто лучше отработает весь ветер, у кого будет больше скорости, тот и будет первый», – говорит яхтсмен Ксения Вачихина (парусный спорт).

Проект парка – уникальный для столицы, аналогов ему пока нет. В планах сделать его центром крупного микрорайона.

«Для города всегда важно, когда есть зеленая зона, водная гладь, много травы, где дети могут чувствовать себя комфортно. Реализация того парка станет украшением района. Думаю, многие люди полюбят этот парк и будут сюда приходить», – сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Праздник в честь открытия парка продлится все выходные. В будущем он станет местом проведения концертов, танцевальных баттлов и спортивных состязаний.



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Теги: Минск
 
 
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Территория на берегу водохранилища соединила в себе возможности отдыха на природе и городского комфорта.
 
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