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Потеря $ 850 млрд у Alibaba, преобразования Twitter и необычная криптовалюта: подборка интересных мировых новостей бизнеса
31.07.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за июль 2023 года.
Неожиданный ребрендинг Twitter
23 июля 2023 года в своем аккаунте в Twitter Илон Маск
Маск также добавил, что теперь соцсеть станет приложением «для всего», поэтому концепция Twitter (от англ. to tweet — щебетать) с его птичками уже не актуальна. На фоне ребрендинга новоиспеченный «Х» побил рекорд по количеству активных пользователей в месяц и достиг отметки в 545 миллионов, а на криптовалютных биржах стоимость токенов с созвучными названиями
Криптовалюта за подтверждение личности
24 июля 2023 года основатель ChatGPT Сэм Альтман запустил в 20 странах мира криптовалюту «Worldcoin», которую можно получить за подтверждение своей личности через сканирование радужной оболочки глаза с помощью специального устройства. За идентификацию протокол начислит каждому новому пользователю 25 токенов — около $ 2 по текущему курсу.
Идея проекта — создать глобальный финансовый инструмент, который поможет населению планеты побороть бедность. По задумке авторов токены смогут выступать средствами платежа или накоплений в децентрализованной всемирной системе, которая гарантирует выплату определенного дохода каждому участнику. Подробных комментариев о том, как все это будет работать, Сэм Альтман пока не давал. Проект уже привлек от венчурных фондов около $ 260 миллионов, а число пользователей превысило 2 миллиона. Несмотря на это, криптосообщество не верит в успех проекта, а причиной сильной финансовой поддержки
Инфляция в Евросоюзе
По итогам заседания 27 июля 2023 года Европейский центральный банк принял решение о повышении ключевой ставки с 4% до 4.25%, достигнув рекордного максимума впервые со времен финансового кризиса 2008 года.
Ключевая ставка — это минимальный процент под который коммерческие банк могут брать кредиты у центрального банка. Чем выше ключевая ставка, тем хуже развивается экономика и падает покупательская способность населения, но снижается инфляция. В официальном
Потери китайской компании Alibaba
7 июля 2023 года власти Китая официально
В результате в сентябре 2020 года было отменено IPO компании Ant Group, а в 2021 году Alibaba получила первый штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере $ 2.8 млрд, а также провела внутреннюю реструктуризацию. Однако штрафами дело не ограничилось — Ant Group поменяла бизнес-модель и отказалась от конкуренции с государственными банками. После публикации новостей о завершении расследования акции Alibaba выросли на 8% при суммарной капитализации $ 234 млрд, хотя в 2020 году компания оценивалась в $ 620 млрд. По подсчетам Bloomberg общие финансовые потери Alibaba на фоне давления властей составляют около $ 850 млрд.
Илон Маск включился в гонку искусственных интеллектов
Владелец SpaceX, Tesla и новоиспеченной «Х», Илон Маск 12 июля 2023 года
Новости о стартапе ранее уже сообщались
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Потеря $ 850 млрд у Alibaba, преобразования Twitter и необычная криптовалюта: подборка интересных мировых новостей бизнеса
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за июль 2023 года.
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