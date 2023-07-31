Потеря $ 850 млрд у Alibaba, преобразования Twitter и необычная криптовалюта: подборка интересных мировых новостей бизнеса

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за июль 2023 года.

Неожиданный ребрендинг Twitter

23 июля 2023 года в своем аккаунте в Twitter Илон Маск анонсировал изменения , которые ждут социальную сеть «уже завтра». Обещание было выполнено: «Twitter» стал «X» и получил новый логотип, а также домен «X.com». По словам бизнесмена подобный ребрендинг воплощает «наши несовершенства, делающие нас уникальными».



Фото: Monika Skolimowska / Global Look Press

Маск также добавил, что теперь соцсеть станет приложением «для всего», поэтому концепция Twitter (от англ. to tweet — щебетать) с его птичками уже не актуальна. На фоне ребрендинга новоиспеченный «Х» побил рекорд по количеству активных пользователей в месяц и достиг отметки в 545 миллионов, а на криптовалютных биржах стоимость токенов с созвучными названиями выросла на 1000−2600%.

Криптовалюта за подтверждение личности

24 июля 2023 года основатель ChatGPT Сэм Альтман запустил в 20 странах мира криптовалюту «Worldcoin», которую можно получить за подтверждение своей личности через сканирование радужной оболочки глаза с помощью специального устройства. За идентификацию протокол начислит каждому новому пользователю 25 токенов — около $ 2 по текущему курсу.



фото: José Carlos Carvalho / TiN

Идея проекта — создать глобальный финансовый инструмент, который поможет населению планеты побороть бедность. По задумке авторов токены смогут выступать средствами платежа или накоплений в децентрализованной всемирной системе, которая гарантирует выплату определенного дохода каждому участнику. Подробных комментариев о том, как все это будет работать, Сэм Альтман пока не давал. Проект уже привлек от венчурных фондов около $ 260 миллионов, а число пользователей превысило 2 миллиона. Несмотря на это, криптосообщество не верит в успех проекта, а причиной сильной финансовой поддержки считается имя самого Альтмана, который стал известным благодаря разработке ChatGPT.

Инфляция в Евросоюзе

По итогам заседания 27 июля 2023 года Европейский центральный банк принял решение о повышении ключевой ставки с 4% до 4.25%, достигнув рекордного максимума впервые со времен финансового кризиса 2008 года.



Председатель ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: Shutterstock)

Ключевая ставка — это минимальный процент под который коммерческие банк могут брать кредиты у центрального банка. Чем выше ключевая ставка, тем хуже развивается экономика и падает покупательская способность населения, но снижается инфляция. В официальном пресс-релизе ЕЦБ сообщается, что «инфляция продолжает снижаться, но по-прежнему ожидается, что она останется слишком высокой в ​​течение долгого времени. Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременный возврат инфляции к своему среднесрочному целевому уровню в 2%». Напомним, что уровень инфляции евро в мае 2023 года остановился на уровне 6.1%.

Потери китайской компании Alibaba

7 июля 2023 года власти Китая официально заявили о том, что расследование в отношении Ant Group, финтех подразделения китайской компании Alibaba (маркетплейс «Aliexpress) завершается штрафом в размере $ 1 млрд. Проблемы с антимонопольным регулятором возникли после серии критических заявленией миллиардера и основателя Alibaba Джека Ма в адрес китайского правительства и финансовой системы страны.



Джек Ма (Фото: Wang Ping / Zuma / ТАСС)

В результате в сентябре 2020 года было отменено IPO компании Ant Group, а в 2021 году Alibaba получила первый штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере $ 2.8 млрд, а также провела внутреннюю реструктуризацию. Однако штрафами дело не ограничилось — Ant Group поменяла бизнес-модель и отказалась от конкуренции с государственными банками. После публикации новостей о завершении расследования акции Alibaba выросли на 8% при суммарной капитализации $ 234 млрд, хотя в 2020 году компания оценивалась в $ 620 млрд. По подсчетам Bloomberg общие финансовые потери Alibaba на фоне давления властей составляют около $ 850 млрд.

Илон Маск включился в гонку искусственных интеллектов

Владелец SpaceX, Tesla и новоиспеченной «Х», Илон Маск 12 июля 2023 года представил миру новую компанию «x.AI», которая будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта, чтобы «понять истинную природу Вселенной». Вероятно, компания позиционируется как конкурент OpenAI, Google и Anthropic, которые стоят за ведущими чат-ботами, такими как ChatGPT, Bard и Claude .



