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Потеря $ 850 млрд у Alibaba, преобразования Twitter и необычная криптовалюта: подборка интересных мировых новостей бизнеса

31.07.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Потеря $ 850 млрд у Alibaba, преобразования Twitter и необычная криптовалюта: подборка интересных мировых новостей бизнеса

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за июль 2023 года.

Неожиданный ребрендинг Twitter

23 июля 2023 года в своем аккаунте в Twitter Илон Маск анонсировал изменения, которые ждут социальную сеть «уже завтра». Обещание было выполнено: «Twitter» стал «X» и получил новый логотип, а также домен «X.com». По словам бизнесмена подобный ребрендинг воплощает «наши несовершенства, делающие нас уникальными».

Потеря $ 850 млрд у Alibaba, преобразования Twitter и необычная криптовалюта: подборка интересных мировых новостей бизнеса
Фото: Monika Skolimowska / Global Look Press

Маск также добавил, что теперь соцсеть станет приложением «для всего», поэтому концепция Twitter (от англ. to tweet — щебетать) с его птичками уже не актуальна. На фоне ребрендинга новоиспеченный «Х» побил рекорд по количеству активных пользователей в месяц и достиг отметки в 545 миллионов, а на криптовалютных биржах стоимость токенов с созвучными названиями выросла на 1000−2600%.

Криптовалюта за подтверждение личности

24 июля 2023 года основатель ChatGPT Сэм Альтман запустил в 20 странах мира криптовалюту «Worldcoin», которую можно получить за подтверждение своей личности через сканирование радужной оболочки глаза с помощью специального устройства. За идентификацию протокол начислит каждому новому пользователю 25 токенов — около $ 2 по текущему курсу.

Потеря $ 850 млрд у Alibaba, преобразования Twitter и необычная криптовалюта: подборка интересных мировых новостей бизнеса
фото: José Carlos Carvalho / TiN

Идея проекта — создать глобальный финансовый инструмент, который поможет населению планеты побороть бедность. По задумке авторов токены смогут выступать средствами платежа или накоплений в децентрализованной всемирной системе, которая гарантирует выплату определенного дохода каждому участнику. Подробных комментариев о том, как все это будет работать, Сэм Альтман пока не давал. Проект уже привлек от венчурных фондов около $ 260 миллионов, а число пользователей превысило 2 миллиона. Несмотря на это, криптосообщество не верит в успех проекта, а причиной сильной финансовой поддержки считается имя самого Альтмана, который стал известным благодаря разработке ChatGPT.

Инфляция в Евросоюзе

По итогам заседания 27 июля 2023 года Европейский центральный банк принял решение о повышении ключевой ставки с 4% до 4.25%, достигнув рекордного максимума впервые со времен финансового кризиса 2008 года.

Потеря $ 850 млрд у Alibaba, преобразования Twitter и необычная криптовалюта: подборка интересных мировых новостей бизнеса
Председатель ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: Shutterstock)

Ключевая ставка — это минимальный процент под который коммерческие банк могут брать кредиты у центрального банка. Чем выше ключевая ставка, тем хуже развивается экономика и падает покупательская способность населения, но снижается инфляция. В официальном пресс-релизе ЕЦБ сообщается, что «инфляция продолжает снижаться, но по-прежнему ожидается, что она останется слишком высокой в ​​течение долгого времени. Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременный возврат инфляции к своему среднесрочному целевому уровню в 2%». Напомним, что уровень инфляции евро в мае 2023 года остановился на уровне 6.1%.

Потери китайской компании Alibaba

7 июля 2023 года власти Китая официально заявили о том, что расследование в отношении Ant Group, финтех подразделения китайской компании Alibaba (маркетплейс «Aliexpress) завершается штрафом в размере $ 1 млрд. Проблемы с антимонопольным регулятором возникли после серии критических заявленией миллиардера и основателя Alibaba Джека Ма в адрес китайского правительства и финансовой системы страны.

Потеря $ 850 млрд у Alibaba, преобразования Twitter и необычная криптовалюта: подборка интересных мировых новостей бизнеса
Джек Ма (Фото: Wang Ping / Zuma / ТАСС)

В результате в сентябре 2020 года было отменено IPO компании Ant Group, а в 2021 году Alibaba получила первый штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере $ 2.8 млрд, а также провела внутреннюю реструктуризацию. Однако штрафами дело не ограничилось — Ant Group поменяла бизнес-модель и отказалась от конкуренции с государственными банками. После публикации новостей о завершении расследования акции Alibaba выросли на 8% при суммарной капитализации $ 234 млрд, хотя в 2020 году компания оценивалась в $ 620 млрд. По подсчетам Bloomberg общие финансовые потери Alibaba на фоне давления властей составляют около $ 850 млрд.

Илон Маск включился в гонку искусственных интеллектов

Владелец SpaceX, Tesla и новоиспеченной «Х», Илон Маск 12 июля 2023 года представил миру новую компанию «x.AI», которая будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта, чтобы «понять истинную природу Вселенной». Вероятно, компания позиционируется как конкурент OpenAI, Google и Anthropic, которые стоят за ведущими чат-ботами, такими как ChatGPT, Bard и Claude.

Потеря $ 850 млрд у Alibaba, преобразования Twitter и необычная криптовалюта: подборка интересных мировых новостей бизнеса

Новости о стартапе ранее уже сообщались Financial Times, когда миллиардер получил тысячи процессоров GPU от Nvidia. Тогда же Маск поделился планами создать языковую модель искусственного интеллекта «TruthGPT», отметив, что он опасается того, что действующие лидеры рынка отдают предпочтение политически корректным системам с ИИ. Стоит отметить, что ранее миллиардер выступал с резкой критикой бурного развития искусственного интеллекта, призывая приостановить разработки в этой области.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за июль 2023 года.
 
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