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Лукашенко оценил ход уборочной с вертолета

31.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко оценил ход уборочной с вертолета
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко с воздуха оценил ход полевых работ. Вертолет с президентом пролетел над полями Минской, Гродненской и Брестской областей, где идет уборочная зерновых, передает телеканал «МИР 24».

Аграрии уже собрали больше миллиона тонн пшеницы, ячменя, рапса и сурепицы. Всего в этом году в Беларуси рассчитывают на урожай в 9,5 миллиона тонн зерна.

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Ранее сообщалось, что в Беларуси продолжается уборка колосовых культур: пшеницы, ячменя, овса и других. По темпу уборки и урожайности традиционно лидирует юго-запад страны: Брестская и Гродненская области. Аграрии ставят рекорды во всех регионах: уже появились первые «тысячники» и «двухтысячники». Трудятся и семейные экипажи.



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Аграрии уже собрали больше миллиона тонн пшеницы, ячменя, рапса и сурепицы.
 
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