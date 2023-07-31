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Лукашенко оценил ход уборочной с вертолета
31.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко с воздуха оценил ход полевых работ. Вертолет с президентом пролетел над полями Минской, Гродненской и Брестской областей, где идет уборочная зерновых, передает телеканал «МИР 24».
Аграрии уже собрали больше миллиона тонн пшеницы, ячменя, рапса и сурепицы. Всего в этом году в Беларуси рассчитывают на урожай в 9,5 миллиона тонн зерна.
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Аграрии уже собрали больше миллиона тонн пшеницы, ячменя, рапса и сурепицы.
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