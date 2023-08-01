Светлана Шевлик ушла из “А-100 Девелопмент”

Источник материала: ProBusiness

1 августа 2023 года Светлана Шевлик завершает работу в «А-100 Девелопмент», а также выходит из состава акционеров и наблюдательного совета компании. Решение Светланы мотивировано ее желанием «заниматься новыми проектами, в том числе собственными, — на белорусском и международном рынках».

— Я провела в «А-100 Девелопмент» почти всю сознательную жизнь и, благодаря той свободе, которую мне предоставили собственники компании, сделала даже больше, чем могла мечтать. Я получила бесценный опыт и глубокие знания в девелопменте, в создании по-настоящему достойных и прогрессивных жилых комплексов, — поделилась Светлана Шевлик.

Светлана Шевлик более 18 лет работала в группе компаний на разных позициях. В 2011 году она возглавила компанию и стала генеральным директором. Под ее управлением создавались и реализовывались такие знаковые для Беларуси жилые комплексы, как Новая Боровая, Пирс, Зеленая Гавань, Депо.

Кроме того, за эти годы, в дополнение к основной деятельности в сфере девелопмента и жилой недвижимости, появились новые бизнес-направления — управляющая компания «А-100 Комфорт» и инновационный завод «Современных бетонных конструкций».

— Решение об уходе я приняла 2 года назад, чтобы идти дальше и заниматься развитием собственных проектов, международными проектами, развитием всего рынка недвижимости, консалтингом для разных компаний, созвучных мне по ценностям. Мое решение не было спонтанным — я приняла его взвешенно и спокойно. И, понимая всю ответственность перед акционерами, коллегами, десятками тысяч клиентов, сфокусировалась в прошедшие два года на подготовке компании к своему уходу. Я ухожу с чувством невероятной благодарности и гордости за этот путь и наши общие победы. Нам удалось изменить рынок и людей, изменить подходы к тому, каким должен быть современный город и по каким правилам должны действовать застройщики. Я верю, что «А-100 Девелопмент» продолжит работать по тем стандартам, которые уже сформированы и за которые нас полюбили наши клиенты: выполнение обещаний, честность, безусловное качество, инновационность, стремление давать людям больше.

В 2020 году структура «А-100 Девелопмент» изменилась. Появились отдельные бизнес-единицы и корпоративный центр, который возглавила Светлана и в рамках которого занималась формированием и развитием команд для каждого направления бизнеса, стратегическим развитием всей группы компаний и проектов, а также взращиванием преемников и подготовкой компании к своему уходу.

Подробнее о пути Светланы Шевлик в «А-100 Девелопмент», о сложностях, преодолениях, победах и эксклюзивных подробностях создания известных жилых комплексов можно узнать в коротком фильме: